Vanspor-Sivas Belediye spor maçı saat kaçta, ne zaman? 2.lig maçları

Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maça sayılı günler kala maç ayrıntıları da merak ediliyor. Peki Vanspor-Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman?

VANSPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

27 Şubat Pazar saat: 13:00