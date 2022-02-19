Vanspor, Serik'ten 3 puanla dönüyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, hanesine 3 puan daha yazdırmayı başardı. Kırmızı- Siyahlılar bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve beşinci sıraya yükseldi.
Van temsilcisi ligin 26. Haftasında deplasmanda Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Kırmızı- Siyahlılar Mehmet ve Yusuf Onur Arıkan'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi Serik Belediyespor, Hakan Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; İsmail Cengiz, Mehmet Sak, Sezer Yıldırım, Furkan Yaman, Burak Göksel, Gökhan Payal, Ahmet Abdullah Çakmak, Yusuf Onur Arıkan, Erdoğan Kaya, Sebahattin Usta ve Hasan Bilal onbiri ile çıktı.
Vanspor ise Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Can, Mete Yıldız, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir, Hamza Küçükköylü ve Oktay Aydin onbiri ile çıktı. Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı Alim Kandemir, Osman Baruk, Hakan Erkan ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetiyor.
17. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Gelişen atakta ceza alanı dışında topu önünde bulan Mehmet Özdıraz, uzaktan sert ve düzgün vurarak, topu filelerle buluşturdu. 24. dakikada Vanspor durumu 2-0 yaptı. Oktay’ın sağ kanattan içeriye sert ortasında, savunmada Yusuf Onur Arıkan'a çarpan top filelerle buluştu ve Vanspor 2-0 öne geçti. İlkyarı Vanspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 83. dakikada Serik Belediyespor durumu 2-1 yaptı. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Gökhan, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak durumu 2-1 yaptı. Zorlu maçı Vanspor 2-1 kazandı.
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