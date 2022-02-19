Vanspor, Serik Belediyespor’la karşılaşıyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda Serik Belediyespor’la karşılaşıyor.
Van temsilcisi ligin 26. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımında on biri belli oldu.
Ev sahibi Serik Belediyespor, Hakan Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; İsmail Cengiz, Mehmet Sak, Sezer Yıldırım, Furkan Yaman, Burak Göksel, Gökhan Payal, Ahmet Abdullah Çakmak, Yusuf Onur Arıkan, Erdoğan Kaya, Sebahattin Usta ve Hasan Bilal onbiri ile çıkıyor.
Vanspor ise Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Can, Mete Yıldız, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir, Hamza Küçükköylü ve Oktay Aydin onbiri ile çıkıyor. Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak olan karşılaşmayı Alim Kandemir, Osman Baruk, Hakan Erkan ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek.
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