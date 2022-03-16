Vanspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kırmızı- Siyahlılar Pazar günü deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanması gereken fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışından dolayı bir hafta ertelenen maç, Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul'a giden fakat maçın ertelenmesinin ardından, Kocaeli'nde kampa giren Vanspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını burada yoğun bir tempoda sürdürüyor. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, ikinci devredeki çıkışını sürdüren Vanspor, Pazar günü oynayacağı Sarıyer maçını da kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.

Ligde oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Van temsilcisi, deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak, zorlu Çorum maçı öncesi moral bulmak istiyor. Erhan Altın teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını Kocaeli kampında yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda galip gelerek, ikinci devredeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele Pazar saat 14.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda başlayacak. Ligde oynadığı 29 maçlık periyotta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 53 puanla dördüncü sırada yer alırken, Sarıyer ise 29 maçlık periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Sarıyer 31 puanla on dördüncü sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Lider Sakaryaspor sahasında on altıncı sıradaki Adıyaman FK'yı konuk ederken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Kahramanmaraşspor deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor Çorum FK deplasmanına giderken, Afjet Afyonspor ise Ergene Velimeşe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sivas Belediyespor sahasında Ankaraspor'u konuk ederken, Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Somaspor ile karşılaşacak. İnegölspor, Serik Belediyespor deplasmanına giderken, Etimesgut Belediyespor ise Diyarbekirspor'u konuk edecek. Turgutluspor ise sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

Bölgegazetesi