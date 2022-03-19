Vanspor, Sarıyer'e konuk oluyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli kampında bu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

SPOR 19.03.2022, 08:46
Vanspor, Sarıyer'e konuk oluyor

Kırmızı- Siyahlılar yarın saat 14.00'te deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanması gereken fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışından dolayı bir hafta ertelenen maç, yarın oynanacak. Zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz önceki hafta İstanbul'a giden fakat maçın ertelenmesinin ardından, Kocaeli'nde kampa giren Vanspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını burada yoğun bir tempoda sürdürdü.

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, ikinci devredeki çıkışını sürdüren Vanspor, Sarıyer maçını da kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak, zorlu Çorum maçı öncesi moral bulmak istiyor. Erhan Altın teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını Kocaeli kampında yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda galip gelerek, ikinci devredeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele yarın saat 14.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik, Serdar İla, Onur Gülter ve Yakup Bakır hakem dörtlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 29 maçlık periyotta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 53 puanla dördüncü sırada yer alırken, Sarıyer ise 29 maçlık periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Sarıyer 31 puanla on dördüncü sırada bulunuyor.,

GRUPTA DİĞER MAÇLAR...

Lider Sakaryaspor sahasında on altıncı sıradaki Adıyaman FK'yı konuk ederken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Kahramanmaraşspor deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor Çorum FK deplasmanına giderken, Afjet Afyonspor ise Ergene Velimeşe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sivas Belediyespor sahasında Ankaraspor'u konuk ederken, Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Somaspor ile karşılaşacak. İnegölspor, Serik Belediyespor deplasmanına giderken, Etimesgut Belediyespor ise Diyarbekirspor'u konuk edecek. Turgutluspor ise sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

bölgegazetesi

Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17