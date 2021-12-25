Vanspor, Niğde Anadolu FK'ya konuk oluyor

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında konuk ettiği maçta, İnegölspor'u 3-1 mağlup eden ve galibiyet özlemine son veren Vanspor, bu çıkışını Niğde Anadolu FK karşısında da sürdürmek istiyor. Kırmızı- Siyahlılar, ilk devrenin son maçında deplasmanda oynayacağı maçı kazanmak istiyor.

Zorlu maçın çalışmalarını hafta boyunca Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Pazar günü sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. Ligde oynadığı 18 maçlık periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, ilk devrede son maçına çıkacak. Pazar günü saat 13.00'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmada, taraflar puan veya puanlar hedefliyor.

6 puanla son sırada yer alan Niğde Anadolu FK ise, oynadığı 18 maçlık periyotta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alırken, son haftalarda istediği sonuçları alamıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda Vanspor, sahasından İnegölspor'u 3-1'le geçerken, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Bodrumspor'a konuk olan ve 1-0 öne geçen Niğde Anadolu FK son saniyelerde kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Pazar günü saat 13.00'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı, Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı ve Deniz Kükrek hakem dörtlüsü yönetecek.

18 MAÇTA 8 GALİBİYET…

Ligde oynadığı 18 maçlık periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, 29 puanla onuncu sırada yer alırken, ev sahibi Niğde Anadolu FK ise bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 6 puanla son sırada yer alıyor. Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken, ev sahibi Niğde Anadolu FK ise bu periyotta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başlayan, geçtiğimiz hafta sahasında İnegölspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan Vanspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

İlk devrenin son maçında lider Sakaryaspor sahasında üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise sahasında dokuzuncu sıradaki Ankaraspor'u misafir edecek. Dördüncü sıradaki Çorum FK deplasmanda beşinci sıradaki Afjet Afyonspor'a konuk olurken, altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor ise deplasmanda on sekizinci sıradaki Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek. Yedinci sıradaki Bodrumspor deplasmanda on yedinci sıradaki Adıyaman FK'ya konuk olurken, Somaspor ise İnegölspor'un misafiri olacak. Serik Belediyespor deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un konuğu olurken, Turgutluspor ise Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Diyarbekirspor ise Sarıyer'e konuk edecek.

bölgegazetesi