Vanspor'lu Hamza gol krallığı için yarışıyor

2. Lig Kırmızı Grupta 16. Hafta geride kalırken, Vanspor'un golcü oyuncu Hamza Küçükköylü attığı gollerle ilk altıda yer almayı başardı. Attığı gollerle Vanspor'a ciddi puan katkıları sunan Hamza Küçükköylü gol krallığı için yarışıyor. Kırmızı-Siyahlılarda Hamza Küçükçköylü attığı 7 golle en skorer oyuncu olurken, onu 5 golle Emrah Tacir takip ediyor.

Sezona sıkıntılı imkânlarla başlamasına rağmen, ilk haftalarda ortaya koyduğu performans ile rakiplerine gözdağı veren Vanspor, son haftalarda istediği sonucu alamıyor. Kırmızı-Siyahlı takım 16 haftalık periyotta 23 kez rakip fileleri havalandırırken, aynı şekilde kalesinde 23 gol gördü. Vanspor'da 16 maçlık periyotta Güney Tutcuoğlu 3, Furkan Polat 2, Kubilay Akyüz 2, Sedat Komi 2, Berat Çetinkaya 1, Fatih Somuncu ise 1 kaydetti.

YASİN ABDİOĞLU 13 GOLLE ZİRVEDE

Somaspor'da Yasin Abdioğlu attığı 13 golle zirvede yer alırken, onu Ajjet Afyonspor'dan Erhan Şentürk ve Hekimoğlu Trabzonspor'dan Musa Caner Aktaş 9 golle takip ediyor. Bayburt Özel İdarespor'da İbrahim Alan attığı 8 golle zirve takibini sürdürürken, Afjet Afyonspor'dan Fatih Aktay, Vanspor'dan Hamza Küçükköylü, Sakaryaspor'dan Mustafa Tahir Babaoğlu, Sarkaryaspor'dan ise Ozan Sol 7'şer gol kaydettiler.

Sivas Belediyespor'da Alpay Koçaklı, Adıyaman FK'dan Cengizhan Akgün, Serik Belediyespor'dan Furkan Yaman, Serik Belediyespor'dan Sebahattin Usta, Sivas Belediyespor'dan Timur Kosovalı 6'şar gol kaydederken, İnelgöspor'dan Bahadır Taşdelen, Çorum FK'da Batuhan Er, Turgutluspor'dan Berat Altındiş, Bodrumspor'dan Berk İsmail Ünsal, Vanspor'dan Emrah Tacir, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, Çorum FK'dan Halil İbrahim Sönmez, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere, İnegölspor'dan İbrahim Sürgülü, Sarıyer'den Koray Kılınç, Hekimoğlu Trabzon'dan Mustafa Ethem Erboğa, Diyarbekirspor'dan Utku Şen ve Ergene Velimeşespor'dan Yakup Alkan ise 5'er gol kaydetti.

VANSPOR'UN ESKİ GOLCÜLERİ SESSİZ

2018-2020 sezonlarında Vanspor'da forma giyen Batuhan Er ve 2020-2021 futbol sezonunda Van ekibinde top koşturan Batuhan Er ve Sedat Cengiz, gittikleri takımlarda istedikleri performansı ortaya koyamıyor. 2 sezon Vanspor'da forma giyen ve attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve Çorum FK'da forma giyen Batuhan Er, bu sezon oynadığı maçlarda sadece 5 kez fileleri havalandırabildi. Geçtiğimiz sezon Vanspor'da top koşturan ve kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren, bu sezon ise Ankaraspor'da forma giyen Sedat Cengiz ise sadece 4 gol kaydedebildi.vanbölgegazetesi