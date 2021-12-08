Vanspor'lu Hamza gol krallığı için yarışıyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, 16 haftalık maç periyodunda rakip filelere 23 gol gönderirken, kalesinde ise 23 gol gördü. Kırmızı-Siyahlı ekipte, Hamza Küçükköylü attığı 7 golle gol krallığında yarışıyor.

SPOR 08.12.2021, 09:32
Vanspor'lu Hamza gol krallığı için yarışıyor

2. Lig Kırmızı Grupta 16. Hafta geride kalırken, Vanspor'un golcü oyuncu Hamza Küçükköylü attığı gollerle ilk altıda yer almayı başardı. Attığı gollerle Vanspor'a ciddi puan katkıları sunan Hamza Küçükköylü gol krallığı için yarışıyor. Kırmızı-Siyahlılarda Hamza Küçükçköylü attığı 7 golle en skorer oyuncu olurken, onu 5 golle Emrah Tacir takip ediyor.

Sezona sıkıntılı imkânlarla başlamasına rağmen, ilk haftalarda ortaya koyduğu performans ile rakiplerine gözdağı veren Vanspor, son haftalarda istediği sonucu alamıyor. Kırmızı-Siyahlı takım 16 haftalık periyotta 23 kez rakip fileleri havalandırırken, aynı şekilde kalesinde 23 gol gördü. Vanspor'da 16 maçlık periyotta Güney Tutcuoğlu 3, Furkan Polat 2, Kubilay Akyüz 2, Sedat Komi 2, Berat Çetinkaya 1, Fatih Somuncu ise 1 kaydetti.

YASİN ABDİOĞLU 13 GOLLE ZİRVEDE

Somaspor'da Yasin Abdioğlu attığı 13 golle zirvede yer alırken, onu Ajjet Afyonspor'dan Erhan Şentürk ve Hekimoğlu Trabzonspor'dan Musa Caner Aktaş 9 golle takip ediyor. Bayburt Özel İdarespor'da İbrahim Alan attığı 8 golle zirve takibini sürdürürken, Afjet Afyonspor'dan Fatih Aktay, Vanspor'dan Hamza Küçükköylü, Sakaryaspor'dan Mustafa Tahir Babaoğlu, Sarkaryaspor'dan ise Ozan Sol 7'şer gol kaydettiler.

Sivas Belediyespor'da Alpay Koçaklı, Adıyaman FK'dan Cengizhan Akgün, Serik Belediyespor'dan Furkan Yaman, Serik Belediyespor'dan Sebahattin Usta, Sivas Belediyespor'dan Timur Kosovalı 6'şar gol kaydederken, İnelgöspor'dan Bahadır Taşdelen, Çorum FK'da Batuhan Er, Turgutluspor'dan Berat Altındiş, Bodrumspor'dan Berk İsmail Ünsal, Vanspor'dan Emrah Tacir, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, Çorum FK'dan Halil İbrahim Sönmez, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere, İnegölspor'dan İbrahim Sürgülü, Sarıyer'den Koray Kılınç, Hekimoğlu Trabzon'dan Mustafa Ethem Erboğa, Diyarbekirspor'dan Utku Şen ve Ergene Velimeşespor'dan Yakup Alkan ise 5'er gol kaydetti.

VANSPOR'UN ESKİ GOLCÜLERİ SESSİZ

2018-2020 sezonlarında Vanspor'da forma giyen Batuhan Er ve 2020-2021 futbol sezonunda Van ekibinde top koşturan Batuhan Er ve Sedat Cengiz, gittikleri takımlarda istedikleri performansı ortaya koyamıyor. 2 sezon Vanspor'da forma giyen ve attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve Çorum FK'da forma giyen Batuhan Er, bu sezon oynadığı maçlarda sadece 5 kez fileleri havalandırabildi. Geçtiğimiz sezon Vanspor'da top koşturan ve kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren, bu sezon ise Ankaraspor'da forma giyen Sedat Cengiz ise sadece 4 gol kaydedebildi.vanbölgegazetesi

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10