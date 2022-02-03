Vanspor, lider Sakarya’ya bileniyor

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek, moral bulan Vanspor, hafta sonu zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Pazar günü deplasmanda lider Sakaryaspor'a konuk olacak olan Van temsilcisi, zor mücadeleden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor. İkinci devreye kötü bir başlangıç yapan lider Sakaryaspor maçı hazırlıklarını Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Erhan Altın teknik sorumluluğunda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, liderden puan koparmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında 3-1 galip gelen ve ikinci devrede ilk galibiyetini alan Van temsilcisi, lider Sakarya'yı geçerek, play-off potasıyla arasındaki puan farkını eritmeyi hedefliyor. 48 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve ikinci devreye kötü bir başlangıç yapan Sakaryaspor, ilk maçından Bayburt Özel İdarespor'u mağlup ederken, Sarıyer ve Bodrumspor'a ise mağlup olarak, önemli puan kayıpları yaşadı. Van temsilcisi ise ikinci yarıda 2 maç oynarken, ilk maçında Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup olurken. İkinci maçında ise sahasında Ergene Velimeşe'yi 3-1'le geçmeyi başardı. Lidere sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Eksik olan mevkiler için birçok futbolcu ile temas halinde olan Van temsilcisi, 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemine kadar birkaç futbolcuyu daha kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR

İkinci devrede iyi bir çıkış yapan ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 1461 Trabzon FK deplasmanda Afjet Afyonspor'a konuk olurken, 41 puanla üçüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor ise sahasında Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayacak. 40 puanla dördüncü sırada yer alan Bodrumspor deplasmanda Turgutluspor'u misafiri olurken, Somaspor ise deplasmanda Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK deplasmanda Serik Belediyespor'un misafiri olurken, Ankaraspor ise deplasmandan Diyarbekirspor ile kozlarını paylaşacak. İnegölspor deplasmanda Adıyaman FK'nın konuğu olurken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında son sıradaki Niğde Anadolu FK karşısında puan arayacak. Sarıyer ise deplasmanda Kahramanmaraşspor ile kozlarını paylaşacak.

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