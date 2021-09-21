Sezona sancılı kongre süreci ve kısıtlı imkânlarla başlayan Vanspor, istikrarlı çıkışını sürdürüyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Vanspor, 7 puanla beşinci sırada yer alıyor. Ligin ilk maçında evinde Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Vanspor, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar ligin 3. Hafta maçında doğu derbisinde evinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.Diyarbekirspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Vanspor, birçok net ataktan faydalanamazken, Güney Tutcuoğlu ile de bir penaltıdan faydalanamadı.

EMRAH TACİR İYİ BAŞLADI

Vanspor'da lige iyi başlayan Emrah Tacir, attığı gol ve yaptığı asistlerle takıma ciddi katkı sunmaya devam ediyor. Adıyamanspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Emrah Tacir, Afjet Afyon maçını da boş geçmemişti. Dün oynanan Diyarbekirspor maçında da fileleri havalandıran Tacir, attığı gol ve ortaya koyduğu performansla takıma ciddi katkı sunmaya devam etti.

SİVAS BELEDİYESPOR, LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR

Sivas Belediyespor, evinde Kahramanmaraşspor'u 4-0 gibi net skorla mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bodrumspor evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 yenerek 9 puanla ikinci sırada yer alırken, Ankaraspor ise evinde Adıyaman FK'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 7 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Hekimoğlu Trabzonspor evinde Niğde Anadolu FK'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek 7 puanla dördüncü sırada yer aldı. Somaspor evinde Afjet Afyonspor ile 3-3 berabere kalarak puanını 7 yaparken, Bayburt Özel İdarespor evinde Serik Belediyespor'u 2-0'la geçti ve puanını 7'ye yükseltti. Deplasmanda İngegölspor'u 2-0 yenen Etimesgut Belediyespor puanını 6'ya yükseltirken, Sarıyerspor ise Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı. Çorum FK, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalarak 5 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Sakayarsapor ise aynı puanla onuncu sırada yer aldı.

VANSPOR GALİBİYETİ İSTİFA GETİRDİ

Öte yandan hafta sonu oynanan Vanspor- Diyarbekirspor karşılaşması sonrası, alınan mağlubiyet sonrası Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir görevinden istifa etti.

GRUPTA BOL GOLLÜ HAFTA GERİDE KALDI

2. Lig Kırmızı Grupta 3. Hafta bol gollü maçlara sahne oldu. Grupta fileler 36 kez havalandırıldı. Haftanın en farklı galibiyetini alan Ankaraspor evinde Adıyaman FK'yı 6-1 mağlup ederken, Hekimoğlu Trabzonspor evinde Niğde Anadolu FK'yı 5-0 mağlup etti. Lider Sivas Belediyespor evinde Kahramanmaraşspor ağlarına 4 gol gönderirken, Bodrumspor evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0'la geçti. Vanspor, Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederken, Somaspor sahasında Afjet Afyonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyespor deplasmanda İngölspor'u 2-0 mağlup ederken, Bayburt Özel İdarespor ise evinde Serik Belediyespor'u 2-0'la geçti. Sarıyer evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup ederken, Çorum FK ve Sakaryaspor maçında ise gol sesi çıkmadı.

bölgegazetesi