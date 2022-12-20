Vanspor ilk devreyi 5. sırada tamamladı

Kırmızı Grupta ilk devre tamamlanırken, Vanspor oynadığı son 5 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı. İlk devreyi galibiyetle kapatan ve puanını 33'e çıkaran Vanspor, grupta beşinci sıraya yükselirken, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 4-0 mağlup eden Bucaspor 1928, Kocaelispor'un mağlup olmasıyla tekrar liderliği eline geçirdi.

Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Vanspor, son haftalarda yakaladığı istikrarlı çıkışını sürdürdü. İlk devrenin son maçında konuk olduğu Balırkesirspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, maçı 3-0 kazanarak devre arasına moralli girdi. Kırmızı Grupta, ilk devre kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Önceki hafta grupta 26 gol atılırken, bu haftada fileler tam 33 kez havalandı. İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer aldı. Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eriterek, devreyi play-off potasının içerisinde tamamladı.

Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspqor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, zorlu mücadeleden 3 puan çıkardı. Özellikle maçın ikinci yarısında Balıkesirspqor kalesinde üst üste önemli ataklar geliştiren Van temsilcisi, Uğur Can, Hasan Bilal ve Emrah Tacir'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

GRUPTA LİDER YİNE DEĞİŞTİ

Evinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 4-0 mağlup eden Bucaspor, puanını 41'e çıkararak averaj farkıyla tekrar liderlik koltuğunu eline geçirdi. Sahasında Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup olan Kocaelispor ise, 41 puan +18 averajla ikinci sıraya geriledi. Deplasmanda Uşakspor'u 3-1 mağlup eden İskenderunspor, ilk devreyi 37 puanla üçüncü sırada tamamlarken, karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzon FK ise, 36 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda Sarıyer'e 2-0 mağlup olan Karacabey Belediyespor ise, 32 puanla altıncı sıraya geriledi. Ankara Demirspor, 31 puan +15 averajla yedinci sırada yer alırken, evinde Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Serik Belediyespor ise, 31 puan +7 averajla sekizinci sırada yer aldı.

Deplasmanda Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Zonguldak Kömürspor, 31 puan +1 averajla dokuzuncu sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 26 puanla onuncu sırada kendisine yer buldu. Sarıyer 24 puanla on birinci sırada yer alırken, konuk ettiği Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor ise 22 puanla on ikinci sırada bulunuyor.

Adıyaman FK 20 puan -4 averajla on üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor ise 20 puan -9 averajla on dördüncü sırada yer aldı. Kırşehir Futbol Spor Kulübü 18 puan -5 averajla on beşinci sırada bulunurken, Etimesgut Belediyespor ise 18 puan -9 averajla on altıncı sırada yer aldı. Balıkesirspor 16 puanla on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 13 puanlı Uşakspor, 10 puanla Diyarbekirspor ve 9 puanla Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi