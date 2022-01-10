Vanspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da güç depolayan Vanspor, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan iç transferde bazı futbolcularla yollarını ayıran, dış transferde ise 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Van temsilcisi, ikinci devre hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını oynadı. İlk hazırlık maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kırmızı-Siyahlılar, ikinci hazırlık maçında ise Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.

Tüm futbolcuların şans bulduğu hazırlık maçını, Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçı Kırmızı-Siyahlılar 1-0 kazandı. Vanspor'un golünü İsmet Kavuştu kaydetti. İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor'da, bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor.

Kırmızı- Siyahlılar, şuana kadar eski futbolcusu Barış Sağır, Uğur Can ve Miraç Acer'i kadrosuna katarken, iç transferde ise 9 futbolcu ile yollarını ayırdı. Eksik olan bölgeler için önemli futbolcularla görüşmelerini sürdüren Vanspor, bu transferleri biran önce noktalamak istiyor.

Özellikle acil ihtiyaç duyulan mevkilere ağırlık veren Van temsilcisi, birçok futbolcu ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Van'ın tek profesyonel takımı, anlaşma sağlanan futbolcuları açıklarken, bazı futbolcularla da görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Antalya kampı kapsamında aerobik, devamlılık, ağırlık ve kuvvet çalışmalarıyla ikinci yarıya hazırlanan Vanspor'un, bir hazırlık maçı daha yapması bekleniyor. İkinci devrenin ilk maçında 16 Ocak'ta deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olacak olan Vanspor, maç tarihine kadar Antalya'da güç depolamaya devam edecek. Adıyaman maçına kadar eksik olan bölgelerine gerekli transferleri yapmayı planlayan Van temsilcisinde çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da sıkı bir çalışma yapan Vanspor, ikinci hazırlık maçında Çarşambaspor'u da mağlup etmeyi başardı. Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyeleri de maçı izleyerek, maç sonrası futbolcularla bir araya geldi.

Bölgegazetesi