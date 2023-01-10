Vanspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve Antalya'da ikinci devre hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, ikinci hazırlık maçında Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

SPOR 10.01.2023, 09:41
Vanspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

Kırmızı Grupta mücadele eden ve ilk devreyi 33 puanla beşinci sırada tamamlayan Vanspor, ikinci devre hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 25 Aralık'ta kamp çalışmalarına start veren Van temsilcisi, burada güç depolamaya devam ediyor. Bir yandan ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da yaptığı hazırlık maçlarıyla takımı hazır hale getirmeye çalışıyor.

Antalya kampı kapsamında ilk hazırlık maçında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen ve rakibini 4-2 mağlup eden Vanspor, ikinci hazırlık maçında ise Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kuşadasıspor ile yaptığı hazırlık maçının ilk devresini 0-0 tamamlayan Van temsilcisi, ikinci yarıda Sedat Komi'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 1-0 mağlup etti ve ikinci hazırlık maçını da kazandı. Özellikle Ümit Bozkurt'un takımın başına getirilmesiyle iyi bir çıkış yakalayan ve ilk devreyi hedeflediği noktada tamamlayan Vanspor, Antalya'da kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Vanspor, ligin ilk devresinde son haftalarda yakaladığı istikrarlı çıkışla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer aldı. Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eriterek, devreyi play-off potasının içerisinde tamamladı. Devre arası çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor, günde yaptığı çift idmanla lige hazırlanıyor. 25 Aralık Pazar günü Antalya'da toplanan Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçına kadar burada güç depolayacak.

Vanspor'da devre arası kamp çalışmalarının yanı sıra transfer edilecek olan yeni futbolcularla ikinci yarıda daha bir performans ortaya konulması hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bu futbolcuları Antalya'da süren kampa yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Antalya'da çalışmalarını sürdüren Vanspor, ilk hazırlık maçında  Kahramanmaraşspor'u 4-2 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında ise Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

Kırmızı- Siyahlı takımın bir hazırlık maçı daha oynaması bekleniyor. Pazar günü hafta deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçına kadar Antalya'da kalacak olan Van temsilcisi, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, Rize'ye geçecek. İlk devrede özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla ve topladığı puanlarla rakiplerine gözdağı veren Vanspor, ikinci yarıda üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak için mücadele edecek.

Ligin ilk devresini liderin 8 puan gerisinde tamamlayan Van temsilcisi, ikinci devrede bu farkı kapatarak, hedefine ulaşmak istiyor. Antalya Gloria Sports Arena Hotel tesislerinde Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip, günde çift idmanla lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Isınma ve yenileme hareketleriyle başlayan antrenmanlar, dar alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sürerken, dayanıklılık koşuları ile tamamlanıyor.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12