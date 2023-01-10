Vanspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

Kırmızı Grupta mücadele eden ve ilk devreyi 33 puanla beşinci sırada tamamlayan Vanspor, ikinci devre hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 25 Aralık'ta kamp çalışmalarına start veren Van temsilcisi, burada güç depolamaya devam ediyor. Bir yandan ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da yaptığı hazırlık maçlarıyla takımı hazır hale getirmeye çalışıyor.

Antalya kampı kapsamında ilk hazırlık maçında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen ve rakibini 4-2 mağlup eden Vanspor, ikinci hazırlık maçında ise Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kuşadasıspor ile yaptığı hazırlık maçının ilk devresini 0-0 tamamlayan Van temsilcisi, ikinci yarıda Sedat Komi'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 1-0 mağlup etti ve ikinci hazırlık maçını da kazandı. Özellikle Ümit Bozkurt'un takımın başına getirilmesiyle iyi bir çıkış yakalayan ve ilk devreyi hedeflediği noktada tamamlayan Vanspor, Antalya'da kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Vanspor, ligin ilk devresinde son haftalarda yakaladığı istikrarlı çıkışla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer aldı. Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eriterek, devreyi play-off potasının içerisinde tamamladı. Devre arası çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor, günde yaptığı çift idmanla lige hazırlanıyor. 25 Aralık Pazar günü Antalya'da toplanan Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçına kadar burada güç depolayacak.

Vanspor'da devre arası kamp çalışmalarının yanı sıra transfer edilecek olan yeni futbolcularla ikinci yarıda daha bir performans ortaya konulması hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bu futbolcuları Antalya'da süren kampa yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Antalya'da çalışmalarını sürdüren Vanspor, ilk hazırlık maçında Kahramanmaraşspor'u 4-2 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında ise Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

Kırmızı- Siyahlı takımın bir hazırlık maçı daha oynaması bekleniyor. Pazar günü hafta deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçına kadar Antalya'da kalacak olan Van temsilcisi, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, Rize'ye geçecek. İlk devrede özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla ve topladığı puanlarla rakiplerine gözdağı veren Vanspor, ikinci yarıda üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak için mücadele edecek.

Ligin ilk devresini liderin 8 puan gerisinde tamamlayan Van temsilcisi, ikinci devrede bu farkı kapatarak, hedefine ulaşmak istiyor. Antalya Gloria Sports Arena Hotel tesislerinde Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip, günde çift idmanla lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Isınma ve yenileme hareketleriyle başlayan antrenmanlar, dar alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sürerken, dayanıklılık koşuları ile tamamlanıyor.

Van Bölge Gazetesi