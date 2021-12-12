Vanspor-Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti? 2.lig maçları

Maç hazırlıkları sürüyor. Peki büyük maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik

Vanspor-Hekimoğluspor maçı ne zaman?

12 Aralık Pazar saat 13:00

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