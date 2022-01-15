Vanspor FK’da yeni transferlerin lisansı çıktı
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna kattığı futbolcuların lisansını çıkardı.
Yarın deplasmanda Adıyaman FK ile karşılaşacak olan Vanspor, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak için daha önce belirlediği futbolcularla görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bu kapsamda kadrosuna kattığı 6 futbolcunun lisansını çıkardı.
Kırmızı- Siyahlılar, renklerine bağladığı İsa Nalbant, Miraç Acer, Taha Gür, Uğur Can, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır'ın lisansını çıkardı. Lisansı çıkarılan futbolcular, yarın şans verilmesi halinde Adıyaman FK karşısında forma giyebilecek.
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