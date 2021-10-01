Vanspor FK Sakaryaspor Maçı Neten Canlı İzle 2 Ekim

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor FK evinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 15:00'da başlayacak. Maçı stattan sadece 3 bin 500 taraftar izleyebilecekken, sosyal medya hesaplarından yapılan yayınları ise Van ve Sakarya'dan yaklaşık 40 bin kişinin takip etmesi bekleniyor. Sakaryaspor yayıncısı Tv264 Van'daki maçı canlı yayınlamak için Vanspor FK'ya müracatta bulundu ve ret cevabı aldı. Vansporlu yöneticiler Tv264'de 'Sakaryaspor karşısında tribün avantajını elden kaçırmamak. Karşılaşmada taraftarların tribünde yerini almalarını teşvik etmek için mücadelenin canlı verilmesini istemiyoruz' söyleminde bulundu.

Sakarya'dan gazeteciler gelecek

Vanspor, Sakaryaspor maçını takip etmek için Sakarya'dan Medyabar, Tv264 ve Spor264'de çalışan gazeteciler Van'a geleccek.

Canlı Yayın

Vanspor Sakaryaspor maçı saat 15:00'de bu sayfadan canlı olarak yayınlanacak.