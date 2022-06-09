Vanspor FK'dan Ercüment Coşkundere açıklaması

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Vanspor’da teknik direktör arayışları devam ederken, kulüp yöneticileri henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşılmadığını belirtti.

Vanspor’un Teknik Direktör Ercüment Coşkundere ile anlaştığı yönündeki haberler, Vanspor yöneticileri tarafından yalanlandı. Gazetemize açıklamalarda bulunan Vanspor FK yöneticileri, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’un TFF 1. Lig’e yükselmesinde büyük emeği olan Ercüment Coşkundere ile anlaşıldığı yönünde sosyal medyada yayılan paylaşımların, doğru olmadığını açıkladı.

"Görüştüğümüz birçok teknik direktör var"

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Vanspor yöneticileri, “Vanspor’un yeni sezonda iddialı bir takım olması ve TFF 1. Lig’e yükselmesi için çaba gösteriyoruz. Görüştüğümüz birçok teknik direktör var. Ama kesin olarak henüz anlaştığımız bir hoca bulunmuyor. Biz Ercüment Coşkundere’nin takımımızın başına gelmesini istiyoruz, kendisiyle de görüştük. Sakaryaspor’daki başarısı ortada. Ama başka hocalarla da görüşüyoruz.

"Paylaşımlar doğru değildir"

Henüz net bir şey yok. Yeni sezonda şampiyonluk hedefimiz var. Sosyal medyada Ercüment hoca ile kesin anlaştığımıza dair paylaşımlar yapılıyor. Bunlar doğru değildir. Bazen futbolcular, bazen menajerler, bazen taraftarlar sosyal medya aracılığıyla bu tür haberleri yayıyorlar. Ercüment hoca ile ilgili de bugüne dek farklı farklı paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmıyor. İnşallah yeni sezon için iyi bir hoca ve başarılı futbolcularla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Bölgegazetesi