Vanspor, Ergene Velimeşespor'u konuk ediyor

Geçtiğimiz Cumartesi günü Van'da oynanması planlanan Vanspor- Afjet Afyonspor maçı ve hafta içerisinde deplasmanda oynayacağı Diyarbekirspor maçları olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu kapsamda Pazar günü oynayacağı Ergene Velimeşespor maçına odaklanan Vanspor, zorlu maçı kazanmak istiyor.

Zorlu maçın çalışmalarını hafta boyunca Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erhan Altın ve ekibinin gözetiminde yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Pazar saat 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Turgay Karatekin'in istifa etmesiyle, takımın başına getirilen Teknik Direktör Erhan Altın, Pazar günü oynanacak Ergene Velimeşespor karşılaşması ile ilk maçına çıkacak. Ligin ikinci devresinde ikinci maçını oynayacak olan Vanspor, zorlu maçı kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

20 MAÇTA 9 GALİBİYET…

Ligde oynadığı 20 maçlık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 32 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Ergene Velimeşespor ise 21 maçlık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Tekirdağ temsilcisi 18 puanla on sekizinci sırada bulunuyor. Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alırken, Ergene Velimeşespor ise bu periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Adıyaman mağlubiyetiyle ikinci devreye kötü bir giriş yapan Vanspor, Pazar günü sahasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kırmızı- Siyahlılar, play-off potasıyla arasındaki puan farkını eritmek için, zorlu mücadeleyi kazanmak istiyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Lider Sakaryaspor deplasmanda beşinci sıradaki Bodrumspor'a konuk olurken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise sahasında Adıyaman FK'yla kozlarını paylaşacak. Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlarken, dördüncü sıradaki Afjet Afyonspor deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Bayburt Özel İdarespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk ederken, Somaspor ise sahasında Diyarbekirspor'la mücadele edecek. Çorum FK sahasında Turgutluspor'u ağırlarken, İnegölspor ise sahasında son sıradaki Niğde Anadolu FK'yı misafir edecek. Serik Belediyespor ise deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak.

Bölgegazetesi