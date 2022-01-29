Vanspor duyurdu! Aşı yaptırmayanlar stada alınmayacak
Vanspor FK, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 3. doz aşı yaptırmayan vatandaşların stada alınmayacağını duyurdu.
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 3. doz aşısını yaptırmayan vatandaşların stada alınmayacağını duyurdu. Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın dikkatine! İki doz aşı yaptırmış veya Covid-19 virüsünün üstünden 180 gün geçen kişiler 3. doz aşıyı yaptırmaları gerekiyor, aksi takdirde stada maalesef alınmayacaklar. Bugün 3. doz aşımızı lütfen yaptıralım” denildi.
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