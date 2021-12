Vanspor, devreyi kayıpsız geçmek istiyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında ligin güçlü takımlarından İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Siyahlılar sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, son maçına kayıpsız çıkmanın hesabını yapıyor. Geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda karşılaştığı ligin güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, ilk devrede oynayacağı son iki maçına odaklandı.

Van temsilcisi, Pazar günü sahasında İnegölspor'u konuk ederken, ilk devrenin son maçında ise deplasman Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan ve sahadan istediği sonuçlarla ayrılamayan Vanspor, ilk devrede oynayacağı son iki maçını kazanarak, ikinci devreye moralli başlamak istiyor. Ligde oynadığı 17 maçlık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, ilk devrede son iki maçına çıkacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Pazar günü saat 13.00'te İnelgöspor'la karşı karşıya gelecek olan Vanspor, taraftarının desteğiyle bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadeleyi, Mehmet Türkmen, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel ve Cansu Tiryaki hakem dörtlüsü yönetecek. Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başlayan Vanspor, ilk devredeki son iki maçını kazanarak, üst sıralara tırmanmak ve liderle arasındaki puan farkını kapatmanın hesabını yapıyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Lider Sakaryaspor sahasında on dokuzuncu sıradaki Kahramanmaşspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise deplasmanda dokuzuncu sıradaki Somaspor'un misafiri olacak. Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor sahasında on sekizinci sıradaki Ergene Velimeşespor'u konuk ederken, dördüncü sıradaki Afjet Afyonspor ise deplasmanda on altıncı sıradaki Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Beşinci sıradaki Çorum FK deplasmanda on yedinci sıradaki Adıyaman FK'nın konuğu olurken, altıncı sıradaki Bodrumspor ise son sıradaki Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek. Yedinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor sahasında on beşinci sıradaki Diyarbekirspor'u konuk ederken, sekizinci sıradaki Ankaraspor ise on dördüncü sıradaki Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. On ikinci sıradaki Serik Belediyespor ise bir altındaki Turgutluspor'u misafir edecek.

GRUPTA SON İKİ HAFTA

Lider Sakaryaspor son iki maçında, Kahramanmaraşspor ve Sivas Belediyespor ile karşılaşırken, ikinci sırada yer alan Hekimoğlu Trabzonspor ise Somaspor ve Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor, Ergene Velimeşe ve Sakarya maçlarını oynayacakken, dördüncü sıradaki Afjet Afyonspor ise Sarıyer ve Çorum FK ile karşılaşacak. Beşinci sıradaki Çorum FK, Adıyaman FK ve Afjet Afyonspor ile karşılaşırken, altıncı sıradaki Bodrumspor ise Niğde Anadolu FK ve Adıyaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yedinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor, Diyarbekirspor ve Ergene Velimeşe ile karşılaşırken, sekizinci sıradaki Ankaraspor ise Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon maçlarına çıkacak.

Dokuzuncu sıradaki Somaspor, Hekimoğlu Trabzon ve İnegölspor ile karşılaşırken, onuncu sıradaki Vanspor ise İnegöl ve Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. On birinci sıradaki İnegöl, son iki maçlık periyotta Vanspor ve Somaspor ile karşılaşırken, on ikinci sıradaki Serik Belediyespor ise Turgutluspor ve Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. On üçüncü sıradaki Turgutluspor bu periyotta Serik Belediyespor ve Kahramanmaraşspor ile kozlarını paylaşırken, on dördüncü sıradaki Etimesgut Belediyespor ise Ankaraspor ve Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. On beşinci sıradaki Diyarbekirspor, Bayburt Özel İdarespor ve Sarıyer ile karşılaşırken, on altıncı sıradaki Sarıyer ise Afjet Afyonspor ve Diyarbekirspor ile karşılaşacak. On yedinci sıradaki Adıyaman FK son iki maçında Çorum FK ve Bodrumspor ile karşılaşırken, on sekizinci sıradaki Ergene Velimeşe ise Sivas Belediyespor ve Bayburt Özel İdarespor ile kozlarını paylaşacak. On dokuzuncu sıradaki Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor ve Turgutluspor ile karşılaşırken, son sıradaki Niğde Anadolu FK ise Bodrumspor ve Vanspor ile karşılaşacak.

