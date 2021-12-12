TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Trabzon deplasmanında grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor’a 1-0 kaybetti. Maçı orta hakem olarak Ayberk Demirbaş yönetirken, yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Mehmet Kağan Bingül yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Levent Balcı görev yaptı.

Ev sahibi ekip sahaya; Özkan Karabulut, Miraç Acer, Onur Akdeniz, Berkay Sefa Kara, Hakan Yavuz, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Mehmet Sak, Hakan Demir, Abdulkadir Beyazit ve Ali Aytemur ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise sahaya; Aydın Bağ, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mete Yıldız, Barış Gök, Furkan Polat, Oktay Aydin, Selim Kayacı, Kubilay Akyüz, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Saat 13.00'te başlayan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Hekimoğlu Trabzonspor ikinci yarıya daha etkili başladı. 49. dakikada Ahmet Sun takımını öne geçiren golü attı:1-0 Maçta başka gol olmadı ve Vanspor deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

bölgegazetesi