Vanspor'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarla anlaşıyor

Yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ile As Başkan Akın Dinçer'in görevlerini bırakmasının ardından, geçen sezon Sakaryaspor'un 1. Lig'e çıkmasında büyük emeği olan ve Vanspor'un anlaştığı Ercüment Coşkundere de prensip anlaşmasını bozmuştu.

Daha sonra Yavuz Kuşan başkanlığındaki Vanspor, geçtiğimiz takımda görev alan ve ligin iki maçında takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkan Zeki Yılmaz ile yeni sezon öncesi anlaştı. Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in görevi bırakmasının ardından, takımın başarılı futbolcularından Mehmet Özdıraz, yaşanan süreçlerden dolayı Vanspor'dan ayrıldığını açıklarken, sözleşmesi sona eren Barış Gök ise 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a transfer oldu.

Yine geçtiğimiz sezon Vanspor'da forma giyen ve ligin büyük bir bölümünde Vanspor'un kalesini koruyan kaleci Aydın Bağ, Şanlıurfaspor ile el sıkışırken, bazı maçlarda son dakikalarda attığı gollerle Vanspor'a puanlar kazandıran Furkan Polat ise Etimesgut Belediyespor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Vanspor'da forma giyen birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Vanlı futbolcuların haricindeki diğer futbolcuların da alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Vanspor'u TFF'ye şikâyet ettiği ileri sürülüyor.

2021-2022 futbol sezonunda yaklaşık olarak 30 milyon TL harcayan ve topladığı 66 puan +9 averajla ligi altıncı sırada tamamlayan Vanspor'da, karamsarlık devam ediyor. Yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken, başarılı futbolcular ise tek tek takımdan ayrılmaya devam ediyor. 20 Temmuz'da olağanüstü kongreye gidecek olan Van temsilcisinde, yeni başkanın kim olacağı ve yeni sezon öncesi hedefin ne olacağı merak konusu oldu.

2022-2023 futbol sezonunda da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor'un grubunda diğer takımlar transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Kırmızı- Siyahlılarda sessizlik devam ediyor. Öte yandan taraftarlar ise Vanspor'daki karamsarlığın biran önce sona ermesini, 1 milyonu aşkını nüfusu bulunan Van'ın üst ligleri hak ettiğini ifade ettiler.

Van Bölge Gazetesi