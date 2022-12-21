Vanspor'da Ümit Bozkurt farkı…

Ligin 9. Haftasında Vanspor ile anlaşan Ümit Bozkurt, iç sahada ve dış sahada takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı- Siyahlıların başında biri kupa olmak üzere 12 maça çıkan Ümit Bozkurt, bu süreçte 23 puan toplayarak takımı play-off potasına kadar taşımayı başardı.

UEFA-B lisansına sahip olan ve Vanspor'un başında önemli bir başarı yakalayan Ümit Bozkurt, rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Özellikle son haftalarda Vanspor'a oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Teknik Direktör Bozkurt, takımını başarıya götürmeye devam ediyor. Vanspor'un başında teknik direktör olarak 12 maça çıkan Ümit Bozkurt, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 23 puan topladı. Van'daki başarılı çıkışı ile 1.92 puan ortalaması yakalayan Ümit Bozkurt, Vanspor'un başında 74 günlük görev süresince başarılı bir grafik ortaya koydu.

Ümit Bozkurt'un takımın başına geçmesinin ardından Balıkesirspor'u 3-0, Uşakspor'u 3-1, Bucaspor 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Ankara Demirspor'u 1-0, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, ligde Karacabey Belediyespor'a 2-0, Kocaelispor'a 4-2 kupada ise 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Kırmızı- Siyahlı takım bu periyotta, Etimesgut Belediyespor ve Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Ümit Bozkurt yönetiminde bu periyotta fileleri 20 kez havalandıran Vanspor, kalesinde ise 14 gol gördü. Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Vanspor, son haftalarda Ümit Bozkurt yönetiminde yakaladığı istikrarlı çıkışını sürdürüyor.

İlk devrenin son maçında konuk olduğu Balırkesirspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, maçı 3-0 kazanarak devre arasına moralli girdi. İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer aldı. Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eriterek, devreyi play-off potasının içerisinde tamamlamış oldu.

Van Bölge Gazetesi