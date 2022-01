Vanspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Ligin ilk devresinde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Van temsilcisi, ikinci devrede yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. Bu kapsamda devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, dış transferde 3 futbolcuyu renklerine bağlarken, iç transferde ise performansı düşük olan futbolcularla yollarını ayırdı.

Turgay Karatekin'in göreve getirilmesinin ardından Berat Çetinkaya, Güney Tutcuoğlu, Sercan Kaya ve İbrahim Bingöl ile yollarını ayıran Vanspor, ilk devrenin tamamlanmasının ardından, Selim Kayacı, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yakup Demir, Baran Basut ve Mehmet Şirin Soydan ile de yollarını ayırdı. İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor'da, bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor. Kırmızı- Siyahlılar, şuana kadar eski futbolcusu Barış Sağır, Uğur Can ve Miraç Acer'i kadrosuna kattı.

Eksik olan bölgeler için önemli futbolcularla görüşmelerini sürdüren Vanspor, bu transferleri biran önce noktalamak istiyor. Özellikle acil ihtiyaç duyulan mevkilere ağırlık veren Vanspor, birçok futbolcu ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Vanspor'a katkı sunacak futbolcuların transfer edilmesi hedeflenirken, yaklaşık 8-10 futbolcunun transfer edilmesi bekleniyor. Ligin ikinci devresinde iyi bir performans ortaya koymak isteyen Van temsilcisi, bu kapsamda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, anlaşma sağlanan futbolcuları açıklarken, bazı futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor.

VANSPOR'DAN 3 TRANSFER

Devre arası transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak eski futbolcusu Barış Sağır'ı renklerine bağlayan Vanspor, ardından 1461 Trabzonspor'dan Miraç Acer ve Somaspor'un başarılı oyuncusu Uğur Can'ı kadrosuna kattı.

BARIŞ SAĞIR

Sivas Belediyespor'dan transfer edilen ve 1994 Bayburt doğumlu olan Barış Sağır, futbol kariyerinde 157 maça çıkarken, 5 gol atıp, 3 asist katkısında bulundu. Oynadığı maçlarda 24 kez sarı kart gören Sağır, 2 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 11 bin 630 dakika süren alan Sağır, ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

UĞUR CAN

Somaspor'dan transfer edilen ve 1996 Kocaeli doğumlu olan Uğur Can, kariyerinde 60 maça çıkarken, 13 gol atıp, 1 asist katkısında bulundu. Kariyerinde 7 kez sarı kart gören Can, hiç kırmızı kart görmedi. 4 bin 206 dakika süre alan ve bu sezon Somaspor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Can, kanat ve santrafor bölgesinde oynuyor.

MİRAÇ ACER

1491 Trabzospor'dan transfer edilen ve 1996 Trabzon doğumlu olan Mirac Acer, kariyerinde 145 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 asist katkısında bulundu. Oynadığı maçlarda 27 kez sarı kart gören Acer, 3 kez ise kırmızı kart gördü. Kariyerinde 11 bin 329 dakika sahada kalan Acer'in Vanspor'da ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

