Vanspor'da tek hedef galibiyet…

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hekimoğlu Trabzon maçını kazanarak, çıkış yakalamak istiyor.

Kırmızı grupta ilk devrenin bitmesine 3 hafta kalırken, Van temsilcisi yarın zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yarın saat 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takımda galibiyet hedefliyor. Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda yarın saat 13.00'te başlayacak olan zorlu karşılaşmada, Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Kağan Bingül ve Levent Balcı hakem dörtlüsü düdük çalacak.

Ligde son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan ve sahadan istediği sonuçlarla ayrılamayan Vanspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzon ekibini mağlup ederek, üstündeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Ligde oynadığı 16 maçlık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 26 puanla onuncu sırada yer alırken, ev sahibi Hekimoğlu Trabzon ise bu periyotta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 0 mağlubiyet alarak 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde eden, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Van temsilcisi, Trabzon temsilcisi karşısında bu kötü gidişatına son vermek için sahaya çıkıyor. Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başlayan Vanspor, yarın zorlu bir mücadeleye kazanarak, liderle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

bölgegazetesi