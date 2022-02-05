Vanspor'da, tek hedef 3 puan…

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup ederek, moral bulan Vanspor, yarın zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin 24. haftasında deplasmanda lider Sakaryaspor'a konuk olacak olan Van temsilcisi, zor mücadeleden puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor.

İkinci devreye kötü bir başlangıç yapan lider Sakaryaspor maçı hazırlıklarını hafta boyunca Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Erhan Altın teknik sorumluluğunda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, liderden puan veya puanlar koparmak için sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında 3-1 galip gelen ve ikinci devrede ilk galibiyetini alan Van temsilcisi, lider Sakarya'yı geçerek, play-off potasıyla arasındaki puan farkını eritmeyi hedefliyor. 48 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve ikinci devreye kötü bir başlangıç yapan Sakaryaspor, ilk maçından Bayburt Özel İdarespor'u mağlup ederken, Sarıyer ve Bodrumspor'a ise mağlup olarak, önemli puan kayıpları yaşamıştı. Van temsilcisi ise ikinci yarıda 2 maç oynadı.

İlk maçında Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup olan Van temsilcisi, ikinci maçında ise sahasında Ergene Velimeşe'yi 3-1'le geçmeyi başarmıştı. Hafta boyunca lidere sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, sahadan galip ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'da saat 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede Burak Taşkınsoy, Selim Şensöz, Sinan Bilen ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü görev alacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

İkinci devrede iyi bir çıkış yapan ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 1461 Trabzon FK deplasmanda Afjet Afyonspor'a konuk olurken, 41 puanla üçüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor ise sahasında Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayacak.

40 puanla dördüncü sırada yer alan Bodrumspor deplasmanda Turgutluspor'u misafiri olurken, Somaspor ise deplasmanda Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK deplasmanda Serik Belediyespor'un misafiri olurken, Ankaraspor ise deplasmandan Diyarbekirspor ile kozlarını paylaşacak. İnegölspor deplasmanda Adıyaman FK'nın konuğu olurken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında son sıradaki Niğde Anadolu FK karşısında puan arayacak. Sarıyer ise deplasmanda Kahramanmaraşspor ile kozlarını paylaşacak.

Bölgegazetesi