Vanspor'da kötü gidişat sürüyor

Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyetle tanışamayan Van temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda da istediği sonucu elde edemedi. Zonguldak Kömürspor maçından sonra düşüşe geçen ve bir türlü toparlanamayan Vanspor, taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Ligin beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup eden ve daha sonraki haftalarda oynadığı maçlarda galibiyetle tanışamayan Vanspor, kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Zonguldak Kömürspor galibiyetinin ardından deplasmanda Kırklarelispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru korumayan Van temsilcisi, zorlu deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve önemli 2 puan kaybetmişti. Bir sonraki hafta deplasmanda İskenderunspor'a konuk olan Kırmızı- Siyahlılar, bu deplasmandan da eli boş dönmüş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

İskenderunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayıran Vanspor, ligin sekizinci haftasında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Diyarbekirspor beraberliğinin ardından teknik direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile anlaşan Van temsilcisi, yeni teknik direktörünün nezaretinde çıktığı ilk maçında lider Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Ligin onuncu haftasında ise, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Vanspor, son oynadığı 5 lig maçında galibiyetle tanışamadı.

Etimesgut Belediyespor maçı sonrası golcü futbolcu Batuhan Karadeniz ile yollarını ayıran Van temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda ise sahasında konuk ettiği 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ Futbol Kulübüne 3-2 mağlup olarak, kupaya veda eden taraf oldu. Ligde oynadığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alan Van temsilcisi, bu periyotta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Rakip fileleri 9 kez havalandıran Vanspor, kalesinde ise 10 gol gördü. Lider Karacabey Belediyespor ile arasındaki puan farkı 11'e çıkan Vanspor'un bu farkı kapatması zor görünürken, yine play-off potasındaki takımlarla arasındaki puan ise 8'e çıktı. Kırmızı- Siyahlılar ile düşme potasının arasında ise 3 puan fark bulunuyor. Kırmızı- Siyahlılar grupta en çok gol yiyen takımlar arasında onuncu sırada yer alırken, en çok gol atan takımlar arasında ise on üçüncü sırada yer alıyor. Vanspor, Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda GMG Kastamonuspor'a konuk olacak.

Van Bölge Gazetesi