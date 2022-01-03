Vanspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Turgay Karatekin ve ekibinin sorumluluğunda Antalya'da aerobik, devamlılık, ağırlık ve kuvvet çalışmalarıyla ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Vanspor, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. İç transferde şuana kadar Yakup Demir, Selim Kayacı, Hakan Kerem Vapurluoğlu, Baran Basut, Mehmet Şirin Soydan, Güney Tutcuoğlu, Berat Çetinkaya, İbrahim Bingöl ve Sercan Kaya ile yollarını ayıran Vanspor, dış transferde ise eski futbolcusu Barış Sağır'ı kadrosuna kattı. Antalya'da yapılan ikinci yarı hazırlıkları kapsamında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, ikinci devrede Vanspor'u layık olduğu yere getirmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.

"EKSİK OLAN BÖLGELERİMİZE TAKVİYELERİMİZ OLACAK"

30 Aralık'ta Antalya'da toplandıkların belirten Karatekin, "Günde çift idman yaparak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız güzel bir ortada geçiyor. Dolayısıyla aerobik, devamlılık, ağırlık ve kuvvet çalışmalarıyla ikinci yarı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şuan itibariyle kampımıza katılan ve giden futbolcular oldu. Yönetim kurulumuz, bunlar resmileştikçe açıklıyor. Eksik olan bölgelerimize takviyelerimiz olacak. Bu yöndeki araştırmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar gerçekleştikçe, kamuoyu ile paylaşılacak. Şuanda kaç oyuncu transfer edeceğiz diye bir sayı veremiyoruz. Belki içeriden yine performansına bakacağımız arkadaşlarımız olacak. Bunlar da değerlendirilecek ve zamanla kamuoyuna bildirilecek" dedi.

"VANSPOR HER ZAMAN HEDEFE OYNAR"

Vanspor gibi takımların her zaman bir hedefinin olduğunu belirten Karatekin, "Bu anlamda bizim de bir hedefimiz var. Bunu söylemde değil, eyleme dökmek gerekiyor. Son iki maçımızı kazanmamız, zaten planımızda vardı. Ondan öncesinde de Ankara maçını da 3 puanla kapatmış olsaydık, hedefimize ulaşmış olacaktık. Dolayısıyla, Hekimoğlu Trabzon maçında üzülerek bir mağlubiyet almıştı. O maçta da bir penaltıdan faydalanamadık. Ama yine de hedeften kopmamak, play-off potasında olmayı hedefliyoruz. Amacımız play-off potasındaki yerimiz almak ve sezon sonunda buradan bir üst lige çıkmaktır. Gelen yeni futbolcularla birlikte takımımız daha da güçlenecek. Bu açıdan Vanspor her zaman hedefe oynar. Hedeften hiçbir zaman için kopmaz. Elimizden geldiğince Vanspor'u hedefe oynatıp, oralarda Vanspor'u layıkıyla temsil etmek istiyor" diye konuştu.

"VANSPOR'U DAHA GÜÇLE BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetimin, tüm futbolcuların alacaklarını ödemesine de değinen Karatekin, "Yönetimimiz, futbolcularımızın alacaklarını ödeyerek, kafalarının rahat olmasını sağladı. Bu anlamda yönetimimize teşekkür ediyorum. Gerçekten yönetimimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu konuda ciddi çaba sarf ediyorlar. Hem transfer konusunda hem de futbolcularımızın alacakları konusunda gayret gösteriyorlar. Alacaklar konusunda çocukların kafası ne kadar rahat olursa, performansları da o kadar artacak. Bizde bu sorumluluğun bilincindeyiz. Futbolcularımızın alacaklarının ödenmesi, bize ciddi katkı sunacaktır. Yönetimimize ve sportif direktörümüze bu anlamda teşekkür ediyorum. Yönetimimiz bu anlamda bize ciddi destek oluyor. Bizde bundan sonraki süreçte, gelecek olan transferlerle, Vanspor'u daha güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VANSPOR İÇİN EN İYİ FUTBOLCUYU ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak taraftarlara da seslenen Karatekin, "Taraftarlarımız sağ olsunlar bize ciddi destek veriyorlar. İçeride oynadığımız İnegöl maçında güzel bir destek verdiler. Onların güzel desteğiyle, bu maçı galibiyetle bitirdik. Taraftarımızı her zaman on ikinci adam olarak yanımızda görmek istiyoruz. Vanspor'un en iyi yerlere çıkması için biz de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Yapacağımız transferleri çok ciddi anlamda araştırarak, görerek transfer ediyoruz.

Görüştüğümüz bazı oyuncuların kulüplerinden ayrılamama gibi sorunları var. Devre arasında kimse iyi oyuncusunu maalesef bırakmak istemiyor. Yönetim kurulumuz bu anlamda ciddi şekilde mücadele ediyor. Vanspor için en iyisini almaya çalışıyoruz. Vanspor'a en fazla fayda sağlayacak, sahada istekli olacak ve kulübümüzü isteyen futbolcularla devam etmeyi düşünüyoruz.

Bu anlamda 2022 yılının Van'ımıza ve ülkemize, sağlık, barış, mutluluk, başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah Vanspor'umuz da 2022 yılında en güzel yere geleceğine inancımız sonsuzdur. Herkese teşekkür ediyorum. Antalya'dan Van'a selam gönderiyorum" diye konuştu.

Bölgegazetesi