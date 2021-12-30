Vanspor'da gözler transfere çevrildi

Ligin ilk devresinde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Van temsilcisi, ikinci devrede yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek, ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. Bu kapsamda devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, dış transferde birçok futbolcu ile görüşmelerinin sürdürürken, iç transferde de bazı futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Turgay Karatekin'in göreve getirilmesinin ardından Berat Çetinkaya, Güney Tutcuoğlu, Sercan Kaya ve İbrahim Bingöl ile yollarını ayıran Vanspor, bu dönemde takım içerisindeki bazı futbolcularla da yollarını ayırması bekleniyor.

İkinci devre hazırlıklarını yapmak üzere bugün Antalya'da kampa girecek olan Vanspor'da, bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor. Yönetim kurulu ve teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenilirken, birçok mevki için futbolcularla görüşüldüğü öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon ve önceki sezon Vanspor'da forma giyen bazı futbolcularla da görüşmelerin olduğu ve bazılarıyla da anlaşma sağlandığı öğrenilirken, bu futbolcuların kendi kulüpleriyle olan sözleşmelerini çözüme kavuşturmasının ardından, Vanspor'a imza atacağı vurgulandı.

Niğde Anadolu FK maçının ardından Ankara'da toplanan yönetim kurulu ve teknik heyet, transferi masaya yatırdı. Özellikle acil ihtiyaç duyulan mevkilere ağırlık veren Vanspor, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Vanspor'a katkı sunacak futbolcuların transfer edilmesi hedeflenirken, yaklaşık 8-10 futbolcunun transfer edilmesi bekleniyor.

Sezona sancılı kongre süreci, kısıtlı kadro ile başlayan ve sezon içerisinde başkan ve teknik direktör değişikliğine gidilen Vanspor'da, gözler ikinci yarıda ortaya konulacak olan performansa çevrildi. Ligin ikinci devresinde iyi bir performans ortaya koymak isteyen Van temsilcisi, bu kapsamda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, anlaşma sağlanan futbolcuları önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Görüşme halinde olduğu futbolcuları biran önce kadrosuna katmak isteyen Kırmızı- Siyahlılar, Antalya'da güç depolayarak, lige galibiyetlerle başlamak istiyor. Teknik Direktör Turgay Karatekin sorumluluğunda bugün Antalya'da toplanacak olan Vanspor, yaklaşık olarak 2 hafta boyunca burada çalışma yapması bekleniyor. İlk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, rakip filelere gönderdiği 27 gole karşılık, kalesinde ise 25 gol gördü.

Üst sıralarda mücadele eden takımlar arasında en az gol atan ve en çok gol yiyen takım konumunda bulunan Vanspor, bu istatistiğini ikinci yarıda düzeltmek istiyor. Lider Sakaryaspor ilk devrenin sonunda attığı 41 gole karşılık kalesinde 8 gol görürken, ikinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise attığı 32 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü.

Üçüncü sırada yer alan Afjet Afyonspor 19 haftalık periyotta rakip fileleri 40 kez havalandırırken kalesinde ise 21 gol gördü. Dördüncü sırada yer alan Bayburt Özel İdarespor bu periyotta attığı 28 gole karşılık kalesinde 19 gol görürken, beşinci sırada yer alan Sivas Belediyespor ise attığı 37 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü. Altıncı sırada yer alan Çorum FK oynadığı 19 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Yedinci sıradaki Somaspor ise bu periyotta attığı 30 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Bölgegazetesi