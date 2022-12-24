Vanspor'da ayrılıklar sürüyor

Ferhat Kıyak'ın başkan seçilmesiyle birlikte Vanspor'da sportif direktörlüğe Ali Kurt, kulüp menajerliğine ise Osman Yıldırgan getirilmişti. Bu iki isim dün yaptıkları ortak açıklamada kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

İstifalarıyla ilgili ortak açıklamaya yapana Ali Kurt ve Osman Yıldırgan, "Uzun yıllar futbol oynadığımız, büyük bir heyecanla formasını terlettiğimiz memleketinizin takımı Vanspor'da Allah bize aynı heyecanla yönetici olarak görev yapmayı 2022-2023 futbol sezonunda nasip etti. Bu görevi bizlere uygun gören başta Kulüp Başkanımız Ferhat Kıyak ve yönetim kurulundaki büyüklerimize çok teşekkür ederiz.

Vanspor'da çok zor şartlarda görevi üstlenmiş, hiçbir sorumluluktan kaçmamış, hiçbir menfaat gözetmeden kulübümüzün başarılı olabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Başarılı veya başarısız olduğumuz birçok nokta olmuştur. Takdir siz değerli Vanspor sevenlerinin ve kamuoyunundur.

Ali Kurt (sportif direktör) ve Osman Yıldırgan (kulüp menajeri) olarak kendi isteğimizle bugün itibariyle Vanspor'daki görevimizi bırakma kararı aldık. Play-off hattında olan, liderin 8 puan gerisinde bulunan takımımız için şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi, kulübün başarısı için büyük emekler veren yönetimimizi yalnız bırakmaması en büyük temennimizdir.

Her zaman olduğu gibi kulübümüzün destekçisi olup, başarısı için dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Yönetimimize, hocalarımıza, futbolcu kardeşlerimize, kulüp çalışanlarımıza ve bizleri her zaman gönüllerinde barındıran Vanspor'un emektar taraftarlarına çok teşekkür ederiz. Vanspor'a canı gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi