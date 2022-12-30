Vanspor'da altyapı koordinatörü Baştürk görevine geri döndü

Önceki hafta oynanması gereken Vanspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler Bölgesel Gelişim Ligi U19 müsabakası Vanspor takımın başında antrenör ve yönetici bulundurmamasından dolayı maç tatil edilmişti. Bunun üzerine Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve yönetici Gökhan Hanoğlu sahaya gelerek, yaşanan olaylar hakkında bilgi almıştı.

Vanspor Kulübü Başkanı Ferhat Kıyak, bu sorumsuzluğa neden olanları derhal görevden alınması yönünde talimat vererek, sorumlu tuttuğu Alt Yapılar Koordinatörü Fahri Baştürk'ü görevinden almıştı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, Alt Yapılar Koordinatörü Fahri Baştürk'ün yeniden görevine geri döndüğü açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Vanspor FK Altyapılar Genel Koordinatörümüz Sayın Fahri Baştürk ile yapılan istişareler sonucu geçen hafta yaşanan talihsiz sıkıntının kendisiyle ilgili olmadığı anlaşıldığından, hocamız tekrardan görevine iade edilmiş olup, çalışmalarına kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi