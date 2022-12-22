Vanspor, Antalya'da kampa giriyor

Özellikle Ümit Bozkurt'un takımın başına getirilmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Vanspor, ilk devreyi hedeflediği noktada tamamladı. Kırmızı Grupta ilk devre tamamlanırken, Vanspor oynadığı son 5 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı. İlk devreyi galibiyetle kapatan ve puanını 33'e çıkaran Vanspor, grupta beşinci sıraya yükseldi.

Sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Vanspor, son haftalarda yakaladığı istikrarlı çıkışla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk devrenin son maçında konuk olduğu Balırkesirspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, maçı 3-0 kazanarak devre arasına moralli girmişti. İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer aldı.

Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eriterek, devreyi play-off potasının içerisinde tamamladı. Devre arası çalışmaları kapsamında Antalya'da kampa girecek olan Vanspor, 2 etap şeklinde burada çalışmalarını sürdürecek. Pazar günü Antalya'da toplanacak olan Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçına kadar burada güç depolayacak. Vanspor'da devre arası kamp çalışmalarının yanı sıra transfer edilecek olan yeni futbolcularla ikinci yarıda daha bir performans ortaya konulması hedefliyor.

Kadrosunu güçlendirmek için birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bu futbolcuları Antalya kampına yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Pazar günü Antalya'da toplanacak olan Vanspor, burada birkaç hazırlık maçı da yapacak. 21 gün sürecek olan kamp çalışmaları 2 etap halinde tamamlanacak.

15 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçına kadar Antalya'da kalacak olan Van temsilcisi, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, Rize'ye geçecek. İlk devrede özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla ve topladığı puanlarla rakiplerine gözdağı veren Vanspor, ikinci yarıda üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak için mücadele edecek. Ligin ilk devresini liderin 8 puan gerisinde tamamlayan Van temsilcisi, ikinci devrede bu farkı kapatarak, hedefine ulaşmak istiyor. Vanspor yönetimi bir yandan bütçe arayışını sürdürürken, bir yandan da takıma katkı sağlayacak futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Eksik mevkilere nokta atışı transferler yapmak isteyen Van temsilcisi, ince eleyip, sık dokuyor.

Van Bölge Gazetesi