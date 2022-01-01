Vanspor, alt yapıya ağırlık vermeye başladı

2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden ve ilk devreyi topladığı 32 puanla sekizinci sırada tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, alt yapıdan 2 futbolcuyu kampa çağırdı. Dış transferde bir çok futbolcu ile görüşme halinde olan Vanspor, alt yapısında başarılı performans ortaya koyan iki futbolcusunu da Antalya kampına dahil etti.

"KARDEŞLERİMİZE İNANCIMIZ TAM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vanspor Tesisler ve Altyapı Sorumlusu Özcan Kara, "Vanspor Futbol Kulübünün başarıya ulaşmasının ve sportif sürekliliğin sağlanmasının pek çok yöntemi olmakla birlikte, en önemli faktörün altyapı olduğunun bilincindeyiz. Futbol endüstrisi içinde kulüplerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri altyapı yatırımı ve buraya atfettikleri değerle birebir ilişkilidir.

Vanspor Futbol Kulübü; kurumsallaşma, yer aldığı ligde başarı ve alt yapı hedefleri ile yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bir futbol kulübünün alt yapısı ne kadar sağlam ve güçlü olursa hem sportif hem de ekonomik düzeyde başarı o kadar çabuk yakalanacaktır.

Vanspor FK için her sezon milyonlar harcanarak futbolcu transferlerinin yürütülebilir bir yöntem olarak tercih edilmesi sadece geçici başarıların elde edilmesine neden olacak ayrıca sürekliliğin sağlanmasına katkı sunmayacaktır. Kendi özümüze dönmek ve gerçek anlamda bir futbol okulu gibi hareket ederek alt yapıdan futbolcu yetiştirmek zorundayız.

Bu perspektiften hareketle altyapımızdan 2 futbolcu kardeşimizi A takım kampına alarak ilk adımımızı atmış oluyoruz. Hemşerimiz olan bu 2 kardeşimizin, sonuna kadar Vanspor FK formasının hakkını vereceklerine olan inancımızla altyapımızı güçlendirmeye, yatırım yapmaya ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması için tüm olanaklarımızı seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bölgegazetesi