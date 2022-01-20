Vanspor-Afyonspor maçı ertelendi!

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Vanspor FK ile Afyonspor maçı hava ve saha koşulları dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. Vanspor FK’den yapılan açıklamada, “22.01.2022 Cumartesi günü saat 13:00'de Van Atatürk Stadında oynanması gereken Silahtaroğlu VAN SPOR FK - AFJET AFYONSPOR TFF 2.lig Kırmızı Grup müsabakası elverişiz hava ve saha koşullan nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.