Vanspor, Afjet Afyonspor'un konuğu

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın saat 19.00'da ligin ikinci maçında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında evinde konuk ettiği, Adıyaman 1954 Spor'u 2-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başlayan Vanspor, zorlu deplasmanda puan veya puanlar için mücadele edecek. Sezona sancılı kongre süreciyle başlayan Vanspor, ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u Kubilay Akyüz ve Emrah Tacir'in son dakikalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup etmişti.

Yaptığı transferlerle grubun flaş takımlarından olan Afjet Afyonspor ise, ligin ilk maçında deplasmanda Bodrumspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Yarın Zafer Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılamada, iki takımda galibiyet hedefliyor. Hafta boyunca yoğun bir çalışma yapan Vanspor, deplasmanda kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi, Enes Kanpara, Çağlar Öztürk, Bedirhan Soydemir ve Semih Kurt hakem dörtlüsü yönetecek. Öte yandan grupta bir birinden zorlu maçlar oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Averaj farkıyla liderlik koltuğunda bulunan Hekimoğlu Trabzonspor deplasmanda, İnegölspor'a konuk olurken, ikinci sırada bulunan Serik Belediyespor ise, evinde beşinci sıradaki Sivas Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü sırada yer alan Bodrumspor, deplasmanda Diyarbekirspor'un konuğu olurken, Somaspor, deplasmanda Adıyaman 1954 Spor'un konuğu olacak. Ankaraspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Turgutluspor'la karşılaşırken, Çorumspor, Ergene Velimeşespor'un konuğu olacak. Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i ağırlarken, Etimesgut Belediyespor ise sahasında son sıradaki Kahramanmaraşspor ile kozlarını paylaşacak.

Van Bölge Gazetesi