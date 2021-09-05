Vanspor Adıyaman Maçı Canlı İzle

TFF 2.Lig'de maç heyecanı başladı. 2. Lig Kırmızı Grup 1. Hafta maçında temsilcimiz Vanspor FK ile Adıyaman 1954 Spor karşılaşıyor. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç televizyodan canlı yayınlanacak. Vanspor FK Adıyaman 1954 Spor maçını bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sezona sancılı kongre süreciyle başlayan Vanspor, ilk maçında evinde Adıyaman 1954spor'u konuk ediyor. Ligin ilk maçında taraftarıyla buluşacak olan Vanspor, galibiyet için sahaya çıkacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak olan zorlu karşılamada, iki takımda galibiyet hedefliyor. Hafta boyunca yoğun bir çalışma yapan Vanspor, sahasında kazanarak, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Taraftar avantajını da kullanarak bu maçta 3 puan hedefleyen Vanspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 15.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi, Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Özkul ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetecek. Öte yandan grupta bir birinden zorlu maçlar oynanacak.

Öte yandan bir dönemler Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Recep Yazıcı'nın Vanspor genel koordinatörlüğüne getirildiği belirtiliyor. Vanspor Kulübü'nün bu tür gelişmelerle ilgili resmi olarak hiçbir açıklama yapmaması ise hayretle karşılanıyor.

MAÇI 3 BİN 801 TARAFTAR İZLEYEBİLECEK

Öte yandan yarın oynanacak olan maçta, 7 bin 602 taraftar kapasitesi bulunan Van Atatürk Şehir Stadyumu'na 3 bin 801 taraftar alınabilecek. Aynı zamanda maç TRT Kurdi'den de canlı olarak ekranlara gelecek.

VANSPOR ADIYAMAN MAÇI CANLI İZLE

Vanspor FK Adıyaman 1954 Spor maçı saat 15:30'da buradan canlı yayınlanacaktır.