Vanspor, Adıyaman FK'ya konuk oluyor

İlk devrenin son maçında deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup ederek, 32 puanla sekizinci sırada tamamlayan Van temsilcisi, Pazar günü deplasmanda Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında galibiyet için sahaya çıkacak.

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da güç depolayan Vanspor, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Zorlu maçın çalışmalarını Antalya'da yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Pazar günü sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Pazar günü 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor. İlk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, ikinci devrinin ilk maçında Adıyaman FK'ya konuk olacak. Pazar günü saat 13.00'te Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmada, taraflar puan veya puanlar hedefliyor. 16 puanla on altıncı sırada yer alan Adıyaman FK ise, ilk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Vanspor ilk devrenin son maçında deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup ederken, Adıyaman FK ise sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etmişti.

19 MAÇTA 9 GALİBİYET…

İlk devrede oynadığı 19 maçlık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, 32 puanla sekizinci sırada yer alırken, ev sahibi Adıyaman FK ise bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 16 puanla on altıncı sırada yer alıyor. Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, ev sahibi Adıyaman FK ise bu periyotta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

İkinci devrenin ilk maçında lider Sakaryaspor sahasında beşinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor'u konuk ederken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise on beşinci sıradaki Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Üçüncü sıradaki Afjet Afyonspor sahasında dokuzuncu sıradaki Bodrumspor'u konuk ederken, beşinci sıradaki Sivas Belediyespor ise on dördüncü sıradaki Turgutluspor'a konuk olacak.

Altıncı sıradaki Çorum FK deplasmanda on üçüncü sıradaki Diyarbekirspor'a konuk olurken, yedinci sıradaki Somaspor ise deplasmanda son sıradaki Niğde Anadolu FK'nın konuğu olacak. Ankaraspor deplasmanda İnegölspor ile kozlarını paylaşırken, Serik Belediyespor ise on dokuzuncu sıradaki Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Sarıyer ise deplasmanda Ergene Velimeşe'nin konuğu olacak.

Bölgegazetesi