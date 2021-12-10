Vanspor'a ve Teknik Direktör Turgay Karatekin'e ceza…

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele Vanspor'da, Teknik Direktör Turgay Karatekin, geçtiğimiz Pazar günü Van'da oynanan müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası alırken, Vanspor'a ise taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlarından dolayı 12 bin TL para cezası verildi.

SPOR 10.12.2021, 12:02 10.12.2021, 12:16
Vanspor'a ve Teknik Direktör Turgay Karatekin'e ceza…

Geçtiğimiz hafta Van'da oynanan Ankaraspor mücadelesinde, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vanspor Futbol Kulübü, 12 TL para cezası alırken, Teknik Direktör Turgay Karatekin ise 1 maçtan men ve 3 bin TL para cezası ve aldı.

Vanspor, Ankaraspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar gereği Vanspor'a 12 bin TL para cezası verdi. Teknik Direktör Turgay Karatekin ise 1 maçtan men ve 3 bin TL para cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih ve 28 sayılı toplantısında almış olduğu karar açıklandı. Yapılan toplantı sonrası Vanspor'a 12 bin TL para cezası verilirken, Teknik Direktör Turgay Karatekin ise 1 maçtan men ve 3 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Silahtaroğlu Vanspor FK'nın, 05.12.2021 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Van Spor Fk-Ankaraspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Silahtaroğlu Vanspor FK teknik sorumlusu Turgay Karatekin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

KIRMIZI GRUPTA 6 TAKIMA DAHA CEZA...

Vanspor'un grubunda 6 takımada ceza verilirken, "Sarıyer Kulübünün, 05.12.2021 tarihinde oynanan Sarıyer-Niğde Anadolu FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda itfaiye araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Niğde Anadolu FK sporcusu Murat Elkatmış'ın, 05.12.2021 tarihinde oynanan Sarıyer-Niğde Anadolu FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. idarecisi Mustafa Çetinkaya'nın, 05.12.2021 tarihinde oynanan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. idarecisi Mustafa Çetinkaya'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Çorum FK'nın, 05.12.2021 tarihinde oynanan Çorum Fk-İnegölspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çorum FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Sivas Belediye Spor Kulübü sporcusu Ozan Kılıçoğlu'nun, 05.12.2021 tarihinde oynanan Sivas Belediye Spor-Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Yakup Yiğit'in, 05.12.2021 tarihinde oynanan Sivas Belediye Spor-Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü masörü Adem Halit Arı'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına" denildi.bölgegazetesi

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7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
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