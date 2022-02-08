Vanspor'a alt yapıdan 4 transfer

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü alt yapı U19 takımından Eren Kiya, Hivan Özkurt, İlvan Ak, Bahtiyar Yılmaz bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni ile profesyonel futbol takımına katıldı. İmza töreni Alt Yapı ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Kara ve U19 takımı teknik heyeti ile yapıldı.