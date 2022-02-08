Vanspor'a alt yapıdan 4 transfer
Vanspor FK, alt yapı U19 takımından 4 futbolcu bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni ile profesyonel futbol takımına katıldı.
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü alt yapı U19 takımından Eren Kiya, Hivan Özkurt, İlvan Ak, Bahtiyar Yılmaz bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni ile profesyonel futbol takımına katıldı. İmza töreni Alt Yapı ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Kara ve U19 takımı teknik heyeti ile yapıldı.
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|22
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|24
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|24
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|23
|37
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|24
|37
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|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
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|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
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|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
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|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
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|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
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|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
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|23
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|20
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|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
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|24
|47
|4. M. United
|22
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|37
|6. Arsenal
|21
|36
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|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|25
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|22
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|22
|16. Everton
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