Vanspor 2 yeni futbolcu ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Somaspor forması giyen forvet ve kanat bölgesinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu Uğur Can ve Trabzon FK’da oynayan Miraç Acer ile anlaşma imzaladı.