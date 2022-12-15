Vanlı Teknik Direktör Karatekin, Ağrıspor ile yollarını ayırdı

Yaklaşık olarak 11 hafta önce BC Group Ağrıspor ile anlaşan ve takımının başarısı için ter döken Vanlı Teknik Direktör Turgay Karatekin, 3. Lig ekibiyle yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ellerinden geldiğince takımın başarısı için çaba harcadıklarını belirten Karatekin, son 7 haftada talihsiz sakatlıklar ve cezalar yüzünden istediklerini sonuçları alamadıklarını ifade etti. Tüm olumsuzluklara rağmen Ağrıspor'u Play-Off potasında tutmayı başardıklarını söyleyen Karatekin, BC Group Ağrıspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"AĞRISPOR'U PLAY-OFF POTASINDA TUTMAYI BAŞARDIK"

İstifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karatekin, "Yaklaşık 11 haftalık görev aldığımız süre içerisinde Ağrıspor'a elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Bu zaman zarfı içerisinde çıktığımız maçlarda 2 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 4 galibiyet alarak takımımızı Play- Off potasında tutmaya çalıştık. Özellikle son 7 haftaya girerken yaşamış olduğumuz talihsiz sakatlıklar ve gereksiz kırmızı kartlardan dolayı kadro derinliğimizin yeterli olmamasından ötürü istediğimiz sonuçları alamadık.

Bu olumsuzluklara rağmen Ağrıspor'u 26 puanla Play-Off potasında tutmayı başardık. Son oynadığımız Edirne maçından sonra başkan ve yönetimle bir araya gelip, yaptığımız görüştüğümüzde yönetimin ve Ağrıspor taraftarının şampiyonluk beklentisi içerisinde olması, kadro derinliğinin ve transfer sayısının düşük tutulması, aynı zamanda zor şartlarda şampiyonluk sözünün veremeyeceğimi, transferde çok oyuncuya ihtiyaç olduğunu, mevcut kadro derinliğinin yeterli olmadığını yönetim kuruluna bildirdim.

Başkan ve yönetimine şampiyonluğun bu şartlarda zor olacağını bildirerek ve bu şartlarda yönetimin yeterince ekonomik destek alamamasından dolayı karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle görevimden ayrıldım" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOLDA DESTEK ŞART"

Ağrıspor'un gerekli destekleri göremediğini vurgulayan Karatekin, "Ağrıspor gibi büyük bir camianın valilik tarafından, belediye tarafından, bürokrasi ve siyasilerin, STK'ların ve Ağrılı iş adamlarının bu zor süreçte kulübün yanında olmamasından dolayı taraftarın beklentisi olan şampiyonlukta yeterli destek verilmemesi, istenilen arzu edilen şampiyonluğun zor olacağını bir Vanlı olarak kendimi bir Ağrılı olarak gördüğüm için tespitlerimi söylemek mecburiyetinde hissettim.

Bu desteklerin şampiyonluğa giden yolda olması gerektiğini düşünüyorum. Görev aldığımız bu süre içerisinde bizlere destek olan başta kulüp başkanım, yönetim kurulu ve özellikle çok kısa sürede bu takımı oluşturması, bu takımın buralara gelmesinde büyük emeği olan Sportif Direktör Nurettin Yıldırım'a, kulüp müdürüme, Umut Beye, kulüp personeline ve aynı zamanda bize her şartta destek veren gerçek Ağrıspor taraftarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi