Vanlı Teknik Direktör Karatekin, Ağrıspor ile yollarını ayırdı

Vanlı Teknik Direktör Turgay Karatekin, TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden BC Group Ağrıspor ile yollarını ayırdı. Karatekin, BC Group Ağrıspor başında çıktığı 11 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SPOR 15.12.2022, 09:23
Vanlı Teknik Direktör Karatekin, Ağrıspor ile yollarını ayırdı

Yaklaşık olarak 11 hafta önce BC Group Ağrıspor ile anlaşan ve takımının başarısı için ter döken Vanlı Teknik Direktör Turgay Karatekin, 3. Lig ekibiyle yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ellerinden geldiğince takımın başarısı için çaba harcadıklarını belirten Karatekin, son 7 haftada talihsiz sakatlıklar ve cezalar yüzünden istediklerini sonuçları alamadıklarını ifade etti. Tüm olumsuzluklara rağmen Ağrıspor'u Play-Off potasında tutmayı başardıklarını söyleyen Karatekin, BC Group Ağrıspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"AĞRISPOR'U PLAY-OFF POTASINDA TUTMAYI BAŞARDIK"

İstifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karatekin, "Yaklaşık 11 haftalık görev aldığımız süre içerisinde Ağrıspor'a elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Bu zaman zarfı içerisinde çıktığımız maçlarda 2 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 4 galibiyet alarak takımımızı Play- Off potasında tutmaya çalıştık. Özellikle son 7 haftaya girerken yaşamış olduğumuz talihsiz sakatlıklar ve gereksiz kırmızı kartlardan dolayı kadro derinliğimizin yeterli olmamasından ötürü istediğimiz sonuçları alamadık.

Bu olumsuzluklara rağmen Ağrıspor'u 26 puanla Play-Off potasında tutmayı başardık. Son oynadığımız Edirne maçından sonra başkan ve yönetimle bir araya gelip, yaptığımız görüştüğümüzde yönetimin ve Ağrıspor taraftarının şampiyonluk beklentisi içerisinde olması, kadro derinliğinin ve transfer sayısının düşük tutulması, aynı zamanda zor şartlarda şampiyonluk sözünün veremeyeceğimi, transferde çok oyuncuya ihtiyaç olduğunu, mevcut kadro derinliğinin yeterli olmadığını yönetim kuruluna bildirdim.

Başkan ve yönetimine şampiyonluğun bu şartlarda zor olacağını bildirerek ve bu şartlarda yönetimin yeterince ekonomik destek alamamasından dolayı karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle görevimden ayrıldım" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOLDA DESTEK ŞART"

Ağrıspor'un gerekli destekleri göremediğini vurgulayan Karatekin, "Ağrıspor gibi büyük bir camianın valilik tarafından, belediye tarafından, bürokrasi ve siyasilerin, STK'ların ve Ağrılı iş adamlarının bu zor süreçte kulübün yanında olmamasından dolayı taraftarın beklentisi olan şampiyonlukta yeterli destek verilmemesi, istenilen arzu edilen şampiyonluğun zor olacağını bir Vanlı olarak kendimi bir Ağrılı olarak gördüğüm için tespitlerimi söylemek mecburiyetinde hissettim.

Bu desteklerin şampiyonluğa giden yolda olması gerektiğini düşünüyorum. Görev aldığımız bu süre içerisinde bizlere destek olan başta kulüp başkanım, yönetim kurulu ve özellikle çok kısa sürede bu takımı oluşturması, bu takımın buralara gelmesinde büyük emeği olan Sportif Direktör Nurettin Yıldırım'a, kulüp müdürüme, Umut Beye, kulüp personeline ve aynı zamanda bize her şartta destek veren gerçek Ağrıspor taraftarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10