Vanlı sultanlar namağlup unvanını koruyor

2020-2021 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada namağlup şekilde yoluna devam ediyor.

Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda 73 Şırnak Belediyespor kadın voleybol kadınını ağırlayan Van temsilcisi, ilk iki sette 25-18 ve 25-15 ile galip geldi.

3. sette misafir takım 23-25 seti alarak skoru 2-1 yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen son sette ise 25-22 skorla karşılaşma 3-1 Van temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Van ekibi 1 maç eksiğiyle aynı puanda ki 73 Şırnak Belediyespor ile liderliği paylaştı.

bölgegazetesi