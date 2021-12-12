Vanlı sultanlar namağlup unvanını koruyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadın Voleybol takımı, 73 Şırnak Belediyesporu 3-1 mağlup etti.
2020-2021 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada namağlup şekilde yoluna devam ediyor.
Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda 73 Şırnak Belediyespor kadın voleybol kadınını ağırlayan Van temsilcisi, ilk iki sette 25-18 ve 25-15 ile galip geldi.
3. sette misafir takım 23-25 seti alarak skoru 2-1 yaptı.
Oldukça çekişmeli geçen son sette ise 25-22 skorla karşılaşma 3-1 Van temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu sonuçla Van ekibi 1 maç eksiğiyle aynı puanda ki 73 Şırnak Belediyespor ile liderliği paylaştı.
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