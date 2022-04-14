Vanlı sporculardan, büyük başarı…

04-11 Nisan tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Van'a madalyalarla döndü. Vanlı sporcular, katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar ortaya koyarak, Van'ın adından söz ettirmeye devam ediyorlar. Hafta boyunca düzenlenen yarışmalara katılan Vanlı sporcular, önemli başarılar elde etti.

Atletizmde 1 bölge şampiyonluğu, 2 bölge ikinciliği, 1 takım şampiyonluğu elde eden başarılı sporcular, karatede ise 5 bölge birinciliği, 1 bölge ikinciliği, 2 bölge üçüncülüğü elde etti. Kürek yarışmasında 1 Türkiye dördüncülüğü, eskrimde 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden başarılı sporcular, judoda ise 1 bölge birinciliği, 3 bölge üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, başarılı sporcuları kutlayarak, bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarı diledi.