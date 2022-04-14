Vanlı sporculardan, büyük başarı…
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, bu hafta düzenlenen atletizm, karate, kürek, judo ve eskrim organizasyonlarında önemli bir başarı elde etmeyi başardı.
04-11 Nisan tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Van'a madalyalarla döndü. Vanlı sporcular, katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar ortaya koyarak, Van'ın adından söz ettirmeye devam ediyorlar. Hafta boyunca düzenlenen yarışmalara katılan Vanlı sporcular, önemli başarılar elde etti.
Atletizmde 1 bölge şampiyonluğu, 2 bölge ikinciliği, 1 takım şampiyonluğu elde eden başarılı sporcular, karatede ise 5 bölge birinciliği, 1 bölge ikinciliği, 2 bölge üçüncülüğü elde etti. Kürek yarışmasında 1 Türkiye dördüncülüğü, eskrimde 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden başarılı sporcular, judoda ise 1 bölge birinciliği, 3 bölge üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, başarılı sporcuları kutlayarak, bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarı diledi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|34
|75
|2. Bodrumspor
|34
|67
|3. 1461 Trabzon FK
|34
|67
|4. Sivas Belediyespor
|34
|60
|5. Afjet Afyonspor
|34
|59
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|34
|59
|7. Çorum FK
|34
|58
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|34
|56
|9. Somaspor
|34
|52
|10. İnegölspor
|34
|49
|11. Ankaraspor
|34
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|34
|41
|13. Sarıyer
|34
|39
|14. Serik Belediyespor
|34
|39
|15. Diyarbekirspor
|34
|38
|16. Adıyaman FK
|34
|35
|17. Turgutluspor
|34
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|34
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|34
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|34
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21