Vanlı sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar
Van Büyükşehir Belediyesinin 2 sporcusu ilk 6'ya kalarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.
Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok farklı branşta sergilediği başarılarla adından söz ettiriyor. Van’ı Türkiye geneli düzenlenen birçok yarışmada temsil eden büyükşehir belediyesinin sporcuları, son olarak Trabzon’da düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Bouldering 2. Bölge Şampiyonasından da başarıyla döndü.
34 sporcunun yer aldığı ve ilk 6’nın Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı C kategorisinde, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Enes Çelebi 65 puanla 3. sırada, Yasin Düğer ise 55 puanla 4. sırada yarışmayı tamamladı.
Van'a madalya ile dönen Enes Çelebi ve Yasin Düğer, ileri bir tarihte Isparta'da yapılacak olan Küçükler C-D-E Bouldering Türkiye Şampiyonasında kenti temsil edecek.
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|20
|11
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
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|20
|39
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|34
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|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
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|25
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|19
|24
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|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
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|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
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|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
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|20
|23
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|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
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|19
|19
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|19
|14
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