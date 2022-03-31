Vanlı sporcular madalyaya doymuyor

21-28 Mart tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalara katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Van'a madalyalarla dönmeyi başardı. Vanlı sporcular, katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar ortaya koyarak, Van'ın göğsünü kabartmaya devam ediyor. Hafta boyunca düzenlenen atletizm yarışmasına katılan Vanlı sporcular, önemli başarılar elde etti.

Wushu Kung-Fu yarışmasında 1 Türkiye Birinciliği, Biatlon'da 1 Türkiye Birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü eden Vanlı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışmaları'nda ise 2 Bölge İkinciliği, 1 Bölge Üçüncülüğü elde etti. KYK İller Arası Basketbol yarışmasında 1 Bölge İkinciliği, Bilek Güreşi'nde 1 Türkiye İkinciliği, Okul Sporları Snowboard yarışmasında 1 Türkiye Birinciliği, 1 Türkiye İkinciliği ve 1 Türkiye Üçüncülüğü elde eden Vanlı sporcular, Okul Sporları Kayaklı Koşu ve Alp Disiplini yarışmalarında 2 Türkiye Birinciliği, 1 Türkiye İkinciliği, 1 Türkiye Dördüncülüğü elde etti.

Okul Sporları Karate dalında 2 Türkiye Birinciliği, 1 Türkiye İkinciliği ve 5 Türkiye Üçüncülüğü eden sporcular, Okul Sporları Masa Tenisi organizasyonunda ise 1 Grup Şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, başarılı sporcuları kutlayarak, bundan sonraki yarışmalarda kendilerine başarı diledi.