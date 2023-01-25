Vanlı sporcu Şeyma Milli Takıma girmeye hazırlanıyor

WanHaber – Mehmet Salih Giyci

İzmir’in Çeşme İlçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na Van’ın Edremit Belediyesi Boks Kulübü’nden ilk defa katılan Şeyma Düztaş, büyük bir başarıya imza atarak Dünya Kupası için Milli takıma katılma şansı elde etti.

Edremit Belediyesi Boks Kulübü’nün, ilk defa katıldığı şampiyona da genç yıldızın başarısı karşılıksız kalmadı. Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Van’ın Edremit Belediyesi Boks Kulübü’nden 2002 doğumlu Şeyma Düztaş, 81+ kiloda finalde Fenerbahçe kulübü sporcusu olan Mihriban Güner’e yenilerek 2’nci oldu.

Türkiye şampiyonalarından derece ile döndüm

Boksa nasıl başladığını anlatan Düztaş ‘’Okulda ki yakın kız arkadaşım boksördü onun bana tavsiye etmesiyle 2019 Ocak ayında boksa başladım. Tam bir yıl olmuştu. İlk Türkiye şampiyonasına Çankırı’ya gittim. Türkiye ikincisi oldum. Milli takım kampına dünya şampiyonası seçmeleri için çağırıldım. Bu benim gelişmemi sağladı. O günden itibaren boksa devam ediyorum. Türkiye şampiyonalarından derece ile döndüm’’ dedi.

En büyük öncüm babam

İlk defa katıldığı şampiyonada kendisine öncü olan kişileri aktaran Düztaş ‘’En büyük öncüm babam, dışarıya karşı kendimi koruyabilmem için beni boksa yönlendirdi. Antrenörüm yetenekli olduğumu söyleyip beni bu spora daha çok teşvik etti iyi ki varsınız senan hocam sizin sayenizde buralardayım’’ ifadelerine yer verdi.

Hedefim Türkiye şampiyonu olmak

Hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Düztaş ‘’Hedefim merdivenin ilk basamağına ulaşmak Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Ardından Avrupa’da dünya ve olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve ilerdeki bütün boks kazancımla kimsesiz çocuklara destek olup çok iyi boksörler yetiştirmek istiyorum’’ diyerek kimsesiz çocuklara da atıfta bulundu.

Şampiyonlukla dönmeyi hedefliyorum

Bundan sonra ki süreçte de neler yapacağı hakkında bilgi veren Düztaş; ‘’Bundan sonraki süreçte daha zorlu bir yol bizi bekliyor. Çok iyi çalışıp Türkiye şampiyonasında en güzel şekilde dönmek istiyorum. Şampiyonlukla dönmeyi hedefliyorum’’ dedi.

Başarılarının çoğunu antrenörleri Ayhan Öz ve Senan Öz’e borçlu olduğunu söyleyen Düztaş; ‘’Bana benden daha çok emeği geçen antrenörlerime Ayhan Öz ve Senan Öz’e çok teşekkür ederim iyi ki varsınız hocam sizin sayenizde buralardayız hakkınız ödenmez’’ diyerek sözlerine son verdi.

Şampiyona müsabakaları 15 Ocak Salı günü 135 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başladı. Müsabakalar, 20 Ocak Cuma günü final karşılaşmalarının yapılması ile sona erdi.