Vanlı SMA hastası ikizler yararına dostluk futbol maçı…

Van'da yaşayan 6,5 yaşındaki (SMA) hastası ikiz kardeşler Aysima ve Nursima'nın tedavisine katkı sağlamak amacıyla gazeteciler ve Arnasspor arasında dostluk futbol maçı oynandı. Atatürk Şehir Stadı'nın yanındaki İpekyolu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma, 3-3 sona erdi.

SPOR 28.06.2022, 13:03 28.06.2022, 13:06
Vanlı SMA hastası ikizler yararına dostluk futbol maçı…

Van'da SMA hastası ikiz kardeşler Aysima ve Nursima'nın tedavilerine destek olmak amacıyla Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can ve Arnasspor takım kaptanı Hamit Hazir'in ortak organizasyonu ile basın mensupları ve Arnasspor arasında oynanan dostluk maçı dostça tamamlandı.

Özel maçın hakemliğini Okan İncili, Engin Güneş ve Utku Mert Karakoyun üçlüsü yönetirken, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı İbrahim Sancar, TFFHGD Genel Başkan Yardımcısı ve Van İl Tertip Komitesi Başkanı Taner Coşkun, İl Hakem Kurulu Başkan vekili Erkan Odabaşı, SMA hastası Nursima ve Aysima'nın yakınları ile bazı taraftarlar izledi.

"KAZANAN DOSTLUK OLDU"

Basınspor; Ahmet Bayram, Serkan Aslan, Abdurrahim Yeşilağaç, Sedat Dicle, İshak Kara, Necat Hazar, Orhan Sağlam, Semih Cellat, Fatih Sevinç, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can ilk onbiri ile sahaya çıkarken, ikinci yarıda Uğur Tunçdemir ve Arif Karakaş da oyuna dahil oldu. Karşılıklı gollerle geçen maçta, Basınspor'un gollerini Bişar Ulutaş, İshak Kara ve Necat Hazar, kaydederken, Arnasspor'un gollerini ise Muhammed Ağdal, Maki Ağdal ve Hamit Hazir kaydetti.

CAN: "NURSİMA VE AYSİMA İÇİN BURDAYIZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can, “Nursima ve Aysima kardeşlerimiz için hepimiz buradayız. Öncelikle İstanbul'da tedavileri devam eden Nursima ve Aysima  kardeşlere Allah'tan şifalar diliyorum. Böyle güzel ve hayırlı bir organizasyonda olmaktan büyük keyif aldık. Umarım bu özel futbol müsabakasıyla Nursima ve Aysima kardeşlerin sesi olmuşuzdur. Ben başta Nursima ve Aysima olmak üzere bu kardeşlerimiz gibi şu anda hayata tutunmaya çalışan birçok kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Bizler farkındalık yaratmak için buradayız. Bu destekler çok önemli. Aileleri onların yanında olduğumuzu bu vesileyle öğrenmiş oluyorlar. Onların da desteğe ihtiyaçları var” dedi.

"BASINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Arnasspor takım kaptanı Hamit Hazir ise, dostluk maçı sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle bizlerin davetini geri çevirmeyip SMA hastası ikiz kardeşler Nursima ve Aysima kardeşler için özel maç yapan başta Rıdvan Can olmak üzere basın takımına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu emeği geçen herkese teşekkürler" dedi. İkiz kardeşlerin ailesi ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Van Bölge Gazetesi

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