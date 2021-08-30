Vanlı minik sporcu Orhan Işık, Sivas U12 takımı ile anlaştı

Van İdmanyurdu Futbol Akademisinin 12 yaşındaki yetenekli sporcusu Orhan Işık, Sivasspor scout ekipleri tarafından beğenildi.

Orhan Işık, bundan sonra Sivasspor U12 Takımı'nda forma giyecek.

Van İdmanyurdu Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Hakan Manay, 2018'den beri emeklerinin karşılığını yavaş yavaş almaya başladıklarını belirterek, "Akademimizde yetişen Orhan kardeşimiz bundan sonra Sivasspor U12 Takımı'nda oynayacak. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Van Bölge Gazetesi

