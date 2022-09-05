Vanlı judocular Sakarya’dan 2 birincilikle döndü

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 10. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 16 ülke ve 35 ilden toplam bin 376 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda, Vanlı judocular göz doldurdu.

26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya’da yapılan 30 Ağustos Zafer Haftası Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvasında Van’ı farklı kategorilerde temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Takımı sporcularından Nur Zelal Aydın ve Rabia Kürşat birincilik madalyasının sahibi olurken, bir diğer farklı kategoride mücadele eden Işıl Sinem Aydın ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Yapılan ödül töreni sonunda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Rakip Aslan, “Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 15 farklı ülke ve Türkiye’den ise 35 ilden toplam bin 370 judocumuzun katılımı ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Uluslararası Valilik Kupası müsabakalarına bizlerde ilimizi temsilen 5 sporcumuz ile katıldık.

Sporcularımızın hepsi farklı kilo ve kategorilerde bizleri mutlu edecek dereceler aldılar. 2 sporcumuz farklı kilo ve kategoride kazandıkları birincilik ile altın madalyanın, 1 diğer sporcumuz ise üçüncülük derecesi ile bronz madalyanın sahibi olarak ilimizi katıldığımız bu zorlu turnuvada en başarılı şekilde temsil etmenin mutluluklarını bizlere yaşattılar. İlimiz adına bu güzel dereceleri kazanarak bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Aldığımız güzel başarılarda bizlerden desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Arif Özsoy başta olmak üzere, Judo İl Temsilcimiz Gürsel İzcier’e ve bütün emeği geçenlere kendim ve bütün judocu sporcularım adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.