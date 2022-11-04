Vanlı Hiranur ligdeki en genç sporcu oldu

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve voleybola ilgi duyan 11 yaşındaki Hiranur Güngör, büyükşehir belediyesinin yaz spor okulları kapsamında açtığı kursa katıldı. Eğitimler sırasında ortaya koyduğu performans ve yeteneğiyle antrenörlerin ilgisini çekmeyi başaran Güngör, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki kadın voleybol takımı kadrosuna alındı.

Lisansının da çıkarılmasıyla ligdeki en genç sporcu olan Güngör, akranları okul maçlarında yıldızlar grubunda oynarken, TVF Kadınlar 2. Lig'de takımın başarısı için mücadele etmeye başladı.

Kendisinden yaşça büyük sporcularla antrenman yapan, maçlarda kısa süreli görev alan Güngör, örnek aldığı "Filenin Sultanları" gibi milli takım forması giymeyi hedefliyor.

Antrenörleri de yeteneğiyle iyi bir noktaya geleceğine inandıkları Güngör'e maçlarda zaman zaman libero olarak görev vererek tecrübe kazanmasını sağlıyor.

"Simge abla gibi olmak istiyorum"

Voleybola ilgisinin küçük yaşta başladığını belirten Güngör, AA muhabirine, bir yıldan bu yana Van Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yer aldığını söyledi.

Takımın başarılı olması için hep birlikte çaba gösterdiklerini belirten Güngör, şunları söyledi:

"Buradaki ablalarım benden yaşça büyük olsa da onların yanında mücadele etmek benim için bir şans. Hocalarıma, yönetimimize bana güvendikleri ve fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum. Voleybolu çok seviyorum ve bırakmayı düşünmüyorum. Gidebileceğim en iyi noktaya gitmek istiyorum. Hayalim bir gün milli takım formasını giymek. Simge abla gibi olmak istiyorum. İnşallah çok çalışarak bu hedeflerime ulaşacağım."

"Çok yetenekli bir sporcu"

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Emrah Eker ise Hiranur'un yaşıtlarından daha atik ve yetenekli olduğunu ifade etti.

Fiziksel gelişimini tamamladıktan sonra sporcunun çok iyi noktalarda olacağına inandıklarını dile getiren Eker, şunları söyledi:

"Altyapılarla beraber 200'e yakın sporcumuz bulunuyor. Yaklaşık 5 yıldır 1. Lig'e çıkma yolunda play-off oynuyoruz. Yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde faaliyet gösteriyoruz. Hiranur, yaz okullarında bize gelen yeteneklerden biri. Onu keşfederek takıma kazandırdık. Ligdeki en genç sporcu. Ablalarıyla beraber antrenman yapıyor ve bu antrenmanlarda kendini göstererek zaman zaman maçlarda da süre alıyor. Hiranur'u iki yıl içinde büyük bir kulüpte göreceğiz. Kulübümüzün asıl amacı altyapıdan kızlarımızı yetiştirip takımlara kazandırmak. Biz de o doğrultuda çalışıyoruz. Hiranur, gelişim aşamasında. Fiziki olarak daha çok gelişecek ve takım arkadaşlarına yetişecek.AA