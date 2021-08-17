Vanlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye güreş Federasyonu tarafından 10-13 ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Yıldızlar Grekoromen 2. Lig Müsabakalarına Van’dan da güreşçiler katıldı. Taha Akgül Spor Salonunda 20 kulüpten 84 sporcunun mindere çıkarak rakipleri ile kıyasıya mücadelelerin sergilendiği Yıldızlar Grekoromen Lig Müsabakalarına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçilerinden 48 kiloda Şervan Çınar Türkiye Şampiyonluğu madalyasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bu yıl güreş branşının ilk müsabakası olan, Yıldızlar Grekoromen 2.Lig Müsabakalarına katılan sporcuların ellerinden gelen tüm gayreti minderde sergileyerek, 1 Türkiye Şampiyonluğu derecesi elde etti. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başta antrenörlerimize teşekkür eder, müsabakalara katılım sağlayan ve dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarda ise başarılar diliyoruz" dedi.



Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, müsabakalara 6 sporcu ile katıldıklarını ifade ederek, “Güreşçilerimiz farklı kilo ve kategorilerde çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 1 Türkiye Şampiyonluğu madalyası kazandırdılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyor, bizlerden desteklerini esirgemeyen; başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.